Ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток

Заслуженого діяча мистецтв звинувачують у неетичній поведінці та психологічному тиску на студентів

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, актора і заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві.

Про це заявили колишні студенти вишу та актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк.

За словами Сергія Волосовця, Юрій Висоцький під час занять міг обрати собі "улюблену студентку" на день репетицій, яку садив поруч. Під час оцінки роботи інших здобувачів освіти викладач міг "класти руки" на коліна дівчини або "міцно обійняти" її.

"Очевидно дівчина в той момент проявляла невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути.

Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене! Але цьомкання і жамкання при обіймах – це переходить межі", – вважає актор.

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Він стверджує, що така поведінка викладача "брудна і огидна", але зізнається, що тоді студенти не наважувалися зробити зауваження Юрію Висоцькому.

"Потім у приватних розмовах дівчата зізнавалися, що це було огидно, бридко, та управи на це не могли знайти", – додав Сергій Волосовець.

Остап Вакулюк підтвердив, що під час занять Юрій Висоцький торкався ніг та обіймав студенток.

"Під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще декілька, на яких він нібито демонстрував, як треба торкнутися ноги, чи обійняти за талію", – розповідає колишній студент.

Крім того, актори заявили, що під час навчання вони постійно зазнавали психологічного тиску з боку викладача. Останній, за словами колишніх студентів, "викликав страх", зокрема бути відрахованим.

Сергій Волосовець та Остап Вакулюк стверджують, що через таку поведінку Юрія Висоцького у деяких студентів зникало бажання відвідувати заняття або навіть розвиватися в акторстві.

"За ці роки я відчував постійний страх, напруження, приниження, чув постійні доколупування і мільйон зауважень, нібито щось не так і ви не можете. В один момент просто вирішив: для того, щоб не чіплялися, мені краще не пнутися зі шкіри, адже тоді не критикують.

Так з великого бажання займатися театром у мене залишилося єдине бажання – не виходити на сцену взагалі. Хай ліпше мене посадять за звуковий пульт і не гнобитимуть", – поділився спогадами Остап Вакулюк.

Подібну "методику викладання", засновану на критиці студентів, нібито мала й інша викладачка університету – заслужена артистка України Євгенія Гулякіна, заявив Сергій Волосовець.

Редакція "УП. Життя" звернулася з проханням прокоментувати звинувачення до Юрія Висоцького, ректора університету Карпенка-Карого та деканату Факультету театрального мистецтва вишу. На момент публікації матеріалу відповіді не отримала.

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Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року колишня студентка Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача університету Андрія Білоуса у неприйнятній поведінці.

Дівчина заявила, що після вступу до вишу почала отримувати особисті повідомлення від чоловіка, в яких той вимагав поділитися з ним сексуальними фантазіями та надіслати інтимні фото.

До адміністрації закладу зі скаргами щодо неетичних повідомлень від Андрія Білоуса звернулися ще чотири студенти. У виші заяви передали до поліції, а викладача відсторонили від роботи до завершення розслідування.