Квентін Тарантіно зупинив роботу над своїм останнім фільмом

Культовий американський кінорежисер Квентін Тарантіно, припинив роботу над своїм десятим фільмом "Кінокритик", який мав стати його останньою стрічкою і в якому мав зіграти відомий актор Бред Пітт.

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Тарантіно просто передумав, повідомляє Deadline з посиланням на людей з оточення режисера.

Відомий режисер, за інформацією ЗМІ, переписав початковий сценарій "Кінокритика". Це затримало початок виробництва. А зрештою і зовсім вирішив не знімати цю стрічку.

Фільм, який планувався як десятий та останній фільм Тарантіно, активізувався після завершення акторського страйку у США. Вже з'являлися звістки, що одну з головних ролей зіграє Бред Пітт, для якого роль у стрічці Тарантіно стала б третьою спільною роботою з режисером.

На минулорічному Каннському кінофестивалі Тарантіно навіть розповів кілька деталей майбутнього "Кінокритика" журналістові в інтерв'ю. Тоді він казав, що дія його фільму відбуватиметься в Каліфорнії 1977 року, і що він розповідатиме про актора, що писав рецензії на фільми для порновидання.

Більше того, у вересні 2023 року стало відомо, що штат Каліфорнія виділить Тарантіно на зйомки його останнього кіно субсидію у розмірі 20,2 млн доларів.

Втім, видання нагадує, що це не вперше режисер відмовляється від свого задуму знімати власний фільм. Так, десять років тому, у 2014-му, Тарантіно відклав роботу над "Мерзенною вісімкою". Тоді він показав свій сценарій невеличкій групі акторів, і зрештою текст злили в Мережу. Тарантіно відчув себе зрадженим, припинив роботу, але зрештою повернувся до проєкту.

Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду, сценарист та продюсер. Дебютував як режисер з фільмом "Скажені пси" у 1992-му, однак світову популярність йому принесла стрічка "Кримінальне чтиво" (1994). Вона зібрала багато престижних нагород: Золоту пальмову гілку Каннського кинофестивалю, "Оскар", премію BAFTA та "Золотий глобус". Серед інших його відомих робіт: "Вбити Білла" (2003-2004), "Безславні виродки" (2009), "Мерзенна вісімка" (2015) "Одного разу в Голлівуді" (2021).