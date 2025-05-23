Розбіжностей в оцінці роботи директора Лаври немає – міністр культури

Міністр культури та стратегічних комунікацій не бачить розбіжності в своїй оцінці діяльності Максима Остапенка на посаді директора Лаврського заповідника із оцінкою своїх підлеглих. Про це Микола Точицький сказав в коментарі УП.Культура на виставці "Мазепа: стратегія великої України", яка відкрилась в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Комісія описала технічні питання, а я сказав своє політичне", – сказав міністр журналістці Дар'ї Лобанок. І додав: "Технічні службовці чітко виявили недоліки... А потрібно щоб тут нічого московського не було – мій посил як міністра був про це... Ви пройдіться, тут ще є певні написи російською мовою. Ви ж не ходили". Журналістка відповіла, що саме зараз збирається це зробити. І Точицький продовжив: "Так а це вже змінили хто? Я своєю рукою переписував... Ви зрозумійте одне – я знаю що таке Москва. Очевидно, на відміну від вас, бо ви десь віку мого сина. Але якщо ми хочемо досягти результату – ми повинні діяти".

В четвер, 22 травня, коментуючи раптове звільнення Остапенка з посади, Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість, того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

Звільнений Максим Остапенко в інтерв'ю Радіо Культура заявив, що з критикою міністра на свою адресу категорично не згодний: "Вся наша історія останніх двох років – це суцільна боротьба з російськими наративами; з російськими ідеологічнми структурами, які працювали в Лаврі; з російськими маркерами, які там були наставлені. І за цей час ми зробили так, що Православна церква України служить і на Верхній, і на Нижній Лаврі... Ми не працівники Православної церкви, і не працівники по викиданню, як вони кажуть, якихось монахів. Ми охороняємо культурну спадщину".

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Остапенко також додав, що зупинив діяльність московського патріархату і нагадав: "В судах триває розгляд питань, які стосуються російської церкви – Павла "Мерседеса", який досі в Лаврі фактично перебуває. І це має бути рішення судової інстанції, а ми маємо діяти в рамках законодавства".

Що передувало?

Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стоянку на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Пізніше відомство і його керівник пояснили причини цього кадрового рішення.