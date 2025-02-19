Мінкультури відмовилося коментувати, як запобігатиме насиллю в мистецьких вишах та театрах

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповіді на запит УП.Культура відмовилося коментувати, яких заходів планує вживати для запобігання насиллю, домаганням, харасменту в національних театрах та мистецьких вишах.

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У відповіді заступниці міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасії Бондар йдеться, що "керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти".

У відомстві повідомили, що у червні 2024 року затвердили і відправили до закладів культури методичні рекомендації з питань безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління МКСК. При цьому у відповіді на запит немає пояснення, як саме Мінкульт контролює дотримання цих рекомендацій.

У МКСК уточнили, що Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого поінформував відомство, що викладача, режисера Андрія Білоуса до закінчення службової перевірки відсторонили від викладання. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

Також там нагадали, що в Україні існує презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. "Тобто особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено, …, а поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою", – зазначили в МКСК.

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На питання, чи планує міністерство перевірки в Молодому театрі, співробітники якого заявили про неприйнятну поведінку з боку керівництва, у відомстві повідомили, що "театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний молодий театр" не належать до сфери управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій України".

Тим часом продовжують з'являтися нові свідчення студентів-акторів про харасмент з боку викладачів акторської майстерності. Так в інтерв'ю Аліні Доротюк 11 колишніх студенток народного артиста Лева Сомова у Київському національному університеті технологій і дизайну та Київському міжнародному університеті розповіли про пережите психологічне та фізичне насилля. Сам Сомов назвав звинувачення наклепом.

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака. 3 лютого Юрія Висоцького тимчасово відсторонили від роботи у виші.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора цього вишу Михайла Поплавського.

10 лютого під будівлею Молодого театру зібралася акція на підтримку акторів і акторок, які зізналися, що зазнали чи були свідками домагань у театрі. Учасники вимагали відсторонити керівника театру Андрія Білоуса.

Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП підтвердили, що йдеться саме про Білоуса.

Наступного дня, 11 лютого, Білоуса на місяць відсторонили від виконання обов'язків художнього керівника цього Молодого театру.