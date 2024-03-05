Наглядова рада УКФ обрала кандидатів на голову фонду

Новообрана Наглядова рада Українського культурного фонду обрала трьох кандидатів на посаду голови фонду.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Новообрана наглядова рада Українського культурного фонду обрала 3 кандидатури на посаду голови УКФ. Це Галина Григоренко, Наталія Кривда, Ірина Подоляк", – йдеться у повідомленні МКІП.

Галина Григоренко – держслужбовиця і менеджерка у сфері культури, голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (до 15 липня 2022 року), програмна директорка освітньої організації "Культурний проект", заступниця міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка (з 15 липня 2022 року до липня 2023 року).

Наталя Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського університету імені Шевченка. Спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. З 2018 року брала участь у роботі УКФ як експертка.

Ірина Подоляк – політична діячка, народний депутат України Верховної ради 8-го скликання, колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту (жовтень 2019 року – березень 2020 року). У 1998–2002 роках – менеджерка "Незалежного культурологічного часопису "Ї" та координаторка проєктів USAID у Львові.

Згідно з процедурою, ці три кандидатури подаються на розгляд Міністерства культури. Т. в. о. міністра Ростислав Карандєєв затвердить голову УКФ.

Про нову Наглядову раду УКФ

8 лютого Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду.

Оновлений склад Наглядової ради УКФ МКІП

Оновленню наглядової ради передував скандал: попередній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року, але вже у травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та вимагали від Володимира Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

Суперечлива Наглядова рада пропрацювала аж до кінця свого строку повноважень – до кінця 2023 року.

А вже у січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.