Нові перемоги "Ля Палісіади" і згадки про "Довбуша": оголосили переможців премії "Золота дзига"

У середу, 11 вересня, Українська кіноакадемія назвала переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа". Вперше від початку повномашстабного вторгнення організатори вирішили влаштувати церемінію вручення статуеток, а також нагородити лавреатів 2022 та 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

Найбільшу кількість статуеток очікувано зібрав претендент на "Оскар" від України, іронічний детектив "Ля Палісіада" - 8 нагород, коли був представлений у 14 номінаціях. Історична стрічка "Довбуш" здобула 6 нагород, а змагалась у 13 номінаціях. Очікування втім не виправдав фільм "Уроки толерантності": його раніше заявили у 8 номінаціях, але в результаті він не отримав жодної статуетки.

Загалом Кінопремію "Золота дзиґа" вручили у 22 номінаціях:

Найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

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Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова) – "Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

Найкращий серіал – "Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка) – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"

Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук, "Довбуш"

Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"

Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський, "Довбуш"

Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур, "Ля Палісіада"

Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"

Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращий грим – Ірина Солодовська, "Довбуш"

Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"

Найкращий звук – Сергій Авдєєв, "Ля Палісіада"

Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима, "Ля Палісіада"

Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач

Що таке Золота дзиґа

"Золота дзиґа" – українська національна кінопремія, заснована у 2017 Українською кіноакадемією. Присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа, із 2021 у премії є 24 номінації.

Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", її вручають переможцям. Символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа. Автор дизайну статуетки український митець Назар Білик так описав "Золоту дзиґу":

"Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".

Шоста Національна кінопремія мала відбутися у 2022 році та відзначити кращі фільми, що вийшли попереднього року. Але у зв’язку з початком повномаштабного вторгнення голосування членів Української кіноакадемії, які визначали переможців, відбулось на рік пізніше.

Переможців сьомої премії оголошували онлайн. Обрали для цього досить незвичний формат – про одного-двох переможців щодня повідомляли у соцмережах протягом місяця.