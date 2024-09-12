Нові перемоги "Ля Палісіади" і згадки про "Довбуша": оголосили переможців премії "Золота дзига"
У середу, 11 вересня, Українська кіноакадемія назвала переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа". Вперше від початку повномашстабного вторгнення організатори вирішили влаштувати церемінію вручення статуеток, а також нагородити лавреатів 2022 та 2023 року.
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Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.
Найбільшу кількість статуеток очікувано зібрав претендент на "Оскар" від України, іронічний детектив "Ля Палісіада" - 8 нагород, коли був представлений у 14 номінаціях. Історична стрічка "Довбуш" здобула 6 нагород, а змагалась у 13 номінаціях. Очікування втім не виправдав фільм "Уроки толерантності": його раніше заявили у 8 номінаціях, але в результаті він не отримав жодної статуетки.
Загалом Кінопремію "Золота дзиґа" вручили у 22 номінаціях:
- Найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов
- Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов
- Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова) – "Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко
- Найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
- Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
- Найкращий серіал – "Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
- Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка) – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"
- Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук, "Довбуш"
- Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"
- Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський, "Довбуш"
- Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур, "Ля Палісіада"
- Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"
- Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкращий грим – Ірина Солодовська, "Довбуш"
- Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"
- Найкращий звук – Сергій Авдєєв, "Ля Палісіада"
- Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима, "Ля Палісіада"
- Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач
Що таке Золота дзиґа
"Золота дзиґа" – українська національна кінопремія, заснована у 2017 Українською кіноакадемією. Присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа, із 2021 у премії є 24 номінації.
Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", її вручають переможцям. Символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа. Автор дизайну статуетки український митець Назар Білик так описав "Золоту дзиґу":
"Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".
Шоста Національна кінопремія мала відбутися у 2022 році та відзначити кращі фільми, що вийшли попереднього року. Але у зв’язку з початком повномаштабного вторгнення голосування членів Української кіноакадемії, які визначали переможців, відбулось на рік пізніше.
Переможців сьомої премії оголошували онлайн. Обрали для цього досить незвичний формат – про одного-двох переможців щодня повідомляли у соцмережах протягом місяця.