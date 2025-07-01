Сім українок отримали премію Women in Arts 2025

1 липня відбулася церемонія нагородження Women in Arts ("Жінки в мистецтві"), яка відзначає досягнення українських жінок у сфері культури та мистецтва, а також за їхній внесок у наближення перемоги України. Цьогоріч відзначили мисткинь у 7 категоріях – візуальне мистецтво, кіно, музика, театр, дослідження, арт-менеджмент і література. "Ми ніколи-ніколи не втрачаємо віру" – так звучить тема цьогорічної премії.

Про це повідомляє УП.Культура з церемонії нагородження лавреаток премії.

Лауреатками премії Women in Arts 2025 стали:

Жінки у візуальному мистецтві – живописиця з Сумщини Ганна Гідора. Майстриня ленд-арта, педагогиня, організаторка міжнародних пленерів, зокрема співзасновниця ленд-арт симпозіуму Могриця (прикордоння Сумщини).

Ганна Гідора

Жінки в музиці – співачка та бандуристка з Хмельниччини Марина Круть. Вона стала третьою українською виконавицею, яка виступила на американському радіо KEXP у Сієтлі, що славиться своєю підтримкою незалежних музикантів.

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Марина Круть riotartists.com

Жінки в перформативному мистецтві – режисерка, акторка та перформерка незалежного харківського театру "Нафта" Ніна Хижна. Наприкінці липня вона поїде на один з найбільших фестивалів перформативного мистецтва у світі Edinburgh Festival Fringe. Там вона покаже виставу "Хтось такі як я".

Ніна Хижна lyuk.media

Жінки в кіно – українсько-канадська режисерка, письменниця та фотографка з Києва Оксана Карпович. Її документальний фільм "Мирні люди" став одним з найважливіших у 2024 році. Фільм обʼїздив фестивалі на пʼяти континентах світу, був показаний в парламентах, університетах та врешті дістався додому з премʼєрою на Docudays.

Оксана Карпович golosameriki.com

Жінки в літературі – письменниця та парамедикиня батальйону "Госпітальєри" Олена Герасим’юк. Фіналістка Національної премії імені Тараса Шевченка 2020 року, лавреатка премій BookForum Best Book Award, імені Олеся Гончара, імені Тараса Мельничука "Князь Роси" тощо. Має нагороду "За збережене життя" і "Лицарський хрест" Української Добровольчої армії (УДА).

Жінки в культурному менеджменті – директорка Центру сучасного мистецтва "ЄрмиловЦентр" у Харкові Наталя Іванова.

Наталя Іванова nakipelo.ua

Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях – мистецтвознавиця та кураторка з Херсону Юлія Манукян. Створила підпільну Резиденцію митців під час окупації міста росіянами.

Юлія Манукян suspilne.media

Про премію Women in Arts

Women in Arts – це незалежна премія, яку у 2019 році заснували Український інститут та ООН Жінки в Україні в рамках руху солідарності за гендерну рівність HeForShe. Мета премії – привертати увагу до досягнень жінок-мисткинь та популяризувати українську культуру в країні та світі.

Серед лауреаток минулих років – Оксана Забужко, Софія Андрухович, Ірма Вітовська-Ванца, Алевтина Кахідзе, Ірина Цілик, Джамала, Оксана Дмітрієва, Оксана Коваленкр та інші.

Переможницям вручають статуетки у вигляді сплетених рук від української скульпторки Марії Куліковської. На її думку, цей силует символізує підтримку, захист та жіночу працю.