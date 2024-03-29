Режисера "Оппенгеймера" Крістофера Нолана посвятять у лицарі, а його дружину – в дами

Кінорежисер Крістофер Нолан отримає лицарський титул, а його дружина, продюсерка Емма Томас, – титул дами.

Король Британії Чарльз III нагородить подружжя за їхні заслуги в кіномистецтві, повідомляє ВВС і Deadline.

Британський монарх відзначив співвиконавчого директора Netflix Теда Сарандоса – він отримав звання почесного кавалера ордена Британської імперії.

На початку березня Крістофер Нолан отримав "Оскар" як найкращий режисер за фільм "Оппенгеймер" про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Фільм, продюсеркою якого була Емма Томас, зібрав загалом 7 нагород на церемонії "Оскар" 2024 року.

Крістофер Нолан і його дружина також створювали такі відомі стрічки: "Тенет", "Дюнкерк", "Інтерстеллар", "Темний лицар", "Престиж", "Бетмен: Початок", "Безсоння" та "Пам’ятай".

Титул лицаря або дами – це одна з найвищих нагород у Сполученому Королівстві, яку зазвичай надають тим, хто зробив значний внесок у своїй галузі на національному рівні.

Люди з такими титулами мають право на додавання до свого імені префікса "сер" або "дама" відповідно.

Нагадаємо, раніше українського диригента Кирила Карабиця нагородили почесним орденом від короля Великої Британії за просування української музики.