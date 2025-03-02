Оскар 2025: Стежте за переможцями і політичними заявами головної кінопремії світу разом з УП.Культура

В ніч на понеділок, 3 березня в Лос-Анджелесі відбувається церемонія нагородження премії Американської академії кіномистецтва. Подія розпочнеться о 02:00 за київським часом і ви матимете змогу в режимі реального часу дізнатись, чи виграє "Оскар" вдруге поспіль документальний фільм про війну в Україні – УП.Культура традиційно проведе текстову трансляцію з нагородження.

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Цьогоріч за звання "Найкращий документальний фільм" змагається стрічка "Порцелянова війна". Минулоріч найпрестижнішу кінонагороду світу отримав фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". 2023 року номінантом на Оскар у цій категорії була стрічка данського режисера Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок", який оповідає історію дитбудинку прифронтового на той момент Лисичанська.

"Своїм життєствердним настроєм, на відміну від двох фільмів-номінантів попередніх років, "Порцелянова війна" показує, що кіно про російсько-українську війну не обмежується метою шокувати, мобілізуючи допомогу. Воно діє іншими методами, де в пріоритеті стоїть художня цінність – як у складовій стрічки, так і в житті її героїв", - пише про фільм "Порцелянова війна" кінокритикиня УП.Культура Соня Вселюбська.

Цього разу Соня приєднається до трансляції і разом з журналісткою Анастасією Большаковою та редакторкою Тетяною Пушновою вони відстежуватимуть перебіг церемонії та коментуватимуть її.

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Вони також очікують чимало різких жартів і від гострого на язик ведучого церемонії коміка Конана О’Браєна, і політичних заяв від учасників та переможців. Цьогоріч церемонія відбувається невдовзі по гучному скандалу в Овальному кабінеті, за участі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. А також на фоні масових звільнень державних працівників Ілоном Маском та нападок на різноманіття та гендерну рівність від нових володарів Білого дому.

Конан О'Браєн тим часом вже долучився до розгортання червоної доріжки. Getty Images

97 церемонія Оскар буде сповнена сюрпризів. Хоча деяких переможців можна вже вгадати за результатами так званих "Оскарівських перегонів". Наприклад, за результатами Премії Гільдії режисерів. Тож, скоріше за все ми радітимемо перемозі Демі Мур в "Субстанції", чи латвійського "Потоку" у номінації "Найкращий анімаційний фільм".

За останній місяць "Порцелянова війна" виграла багато важливих нагород, тож низка спеціалізованих видань пророкують йому перемогу. А прогнози щодо перемоги фільму про палестино-ізраїльську війну "Іншої землі немає" зараз виглядають вже не так впевнено.

Номінанти 97-ї премії Оскар Getty Images

На церемонії ми побачимо, як на номінантах відобразилися їхні піар-скандали. Як от навколо фільму "Емілії Перес" з тридцятьма номінаціями. Цікаво чи приїде на церемонію транс-акторка Карла Софія Гаксон, яку відмовилися спонсорувати Нетфлікс. Бо та неодноразово була помічена у проявах ксенофобії. Також була критика в сторону фільму "Бруталіст", який звинуватили у використанні штучного інтелекту. Як наслідок, не варто недооцінювати шанси фільму "Конклав" Едварда Бергера у якого 8 номінацій, і який має майже бездоганну репутацію.

Демі Мур ("Субстанція"), Зої Салдана("Емілія Перес") і Синтія Еріво("Wicked: Чародійка") на 97-й щорічній вечері номінантів на премію "Оскар" в Музеї кіноакадемії 25 лютого 2025 року Getty Images

Втім, аналогічна ситуація у сумнозвісного фільму Шона Бейкера "Анора" (всього шість номінацій) де грають російські актори. З великою ймовірністю сьогодні фільм забере кілька нагород.