Кияни зібрали підписи для ліквідації ради Департаменту культурної спадщини

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини не проголосувала за надання охоронного статусу садибі Зеленських

Петиція із закликом розпустити Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини набрала необхідну кількість голосів. Необхідні 6 тисяч голосів зібрали за 36 днів.

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Про це стало відомо з інформаційної картки петиції.

Автором документу виступив активіст та учасник спільноти киян "Спадщина" Анатолій Погорілий. У зверненні до Київської міської державної адміністрації він зазначив, що консультативна рада поточного скликання не виконує своїх зобов'язань.

Петиція зібрала необхідну кількість голосів скриншот

"Відповідно до п. 1.1 . Положення про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини Рада є постійно діючим колегіальним органом скликаним для погодження вирішення питань щодо охорони та збереження культурної спадщини на території м. Києва", - написав активіст.

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Як приклад він навів голосування 22 липня, коли фактично знищеній садибі Малініна (Зеленських) не надали статусу культурної спадщини. Забудовник зруйнував будівлю 1890 року побудови 19 липня 2024 року.

Садибу Зеленського знесли 19 липня NE:Urban / Telegram

"Дії - а точніше бездіяльність Департаменту прямо призвели до зруйнування історичної памʼятки у минулу пʼятницю [19 липня - УП.Культура]. А відмова у наданні їй статусу - виключає юридичний механізм щодо зобовʼязання її відновлення згідно Закону України "Про охорону культурної спадщини". З огляду на означене, керівництво Департаменту, що не має політичної волі до захисту історії власного міста має піти у відставку, а Консультативна рада неспроможна визнавати будівлі памʼятками - повинна бути розпущена", - наголосив активіст.

Як зруйнували садибу Зеленських у Києві

19 липня у Києві, на вулиці Олександра Кониського, невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок кінця XIX століття, відомий як садиба Зеленських. Садиба була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Будинок зруйнували наступного дня після того, як до МКІП та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої документації на будинок від ГО "Спадщина Київ". Загалом активісти намагалися добитися присвоєння будівлі охоронного статусу з грудня 2022 року, коли вперше подали документацію у Департамент охорони культурної спадщини. Але з того часу будівлю так і не внесли в реєстр, хоча кілька разів суд накладав на неї арешт.

Так раніше виглядала садиба Зеленських

Департамент охорони культурної спадщини КМДА відреагував і назвав знесення садиби "шокуючою ситуацією" і "зухвалим та цинічним самоуправством". "Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності", - додали там.

Згодом Віталій Кличко у своїх соціальних мережах заявив, що влада Києва подасть до суду на забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників знищеної будівлі. Крім того, від забудовника вимагали відбудувати садибу у первісному вигляді.

22 липня Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини провела засідання. Втім, при тому, що директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова наголошувала, що "цей об’єкт, побудований у 1890 році, є важливою частиною нашої культурної спадщини", Департамент охорони культурної спадщини не підтримав надання садибі статусу пам'ятки місцевого значення. За інформацією спільноти "Цегла", за надання охоронного статусу виступило 3 з 12 консультативної ради департаменту.

Знищена садиба Зеленських. NE:Urban / Telegram

У вівторок, 23 липня, Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Садиба відповідає критеріям пам'ятки, але поки не внесена до реєстру й не має охоронного статусу.

Покарання для забудовника

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що саме забудовник дала вказівку на знесення старовинного будинку попри заборону за версією слідства. Чоловіку оголосили підозру - 32-річний співвласник садиби залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

Дії забудовника кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт. За це йому загрожує до двох років обмеження волі.

Співвласнику знесеної садиби Зеленських обрали запобіжний захід Влада Прізова, "Суспільне"

Напередодні на позачерговому засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини представники власника садиби Зеленських повідомили, що той готовий відновити зруйновану будівлю.

У Шевченківському районному суді міста Києва 24 липня відбулося засідання, на якому співвласнику незаконно знищеної садиби Зеленських Михайлу Гречку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Йдеться про обов’язок з’являтися у слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками і здати паспорти.