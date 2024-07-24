У Києві суд обрав запобіжний захід співвласнику знесеної садиби Зеленських

У Шевченківському районному суді міста Києва 24 липня відбулося засідання, на якому співвласнику незаконно знищеної садиби Зеленських Михайлу Гречку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його звинувачують у тому, що він навмисно зруйнував будівлю.

Про це пише "Суспільне".

Прокурори вимагали обрати для підозрюваного запобіжний захід у такому вигляді, адже вважають, що є ймовірність того, що Гречко може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, бо у 2023 році він покидав територію України через систему "Шлях".

Вони також висунули йому вимогу здати власні паспорти, заборонити спілкуватися зі свідками, а також виїзд з міста та Київської області.

Адвокатка, яка захищала інтереси Гречка на суді, заявила, що зруйнована садиба не перебувала в реєстрі пам’яток архітектури та надала копії документів, які це підтверджують.

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Сам підозрюваний свою провину не визнав. Також він стверджує, що садибу планували реконструювати – відновити її вигляд ззовні та всередині.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання діятиме до 23 вересня 2024 року. Йдеться про обов’язок з’являтися у слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками і здати паспорти.

Садибу незаконно зруйнували 19 липня 2024 року NE:URBAN / TELEGRAM

Садиба Зеленських: що сталося

Садибу збудували у 1890 році. Колись там проживала родина заможних міщан Зеленських.

Увечері 19 липня 2024 року історичну будівлю незаконно знесли за допомогою важкої будівельної техніки.

З 2022 року громадські активісти добивалися, щоб садибу визнали пам’яткою архітектури. Лише після зруйнування визнали, що вона відповідає критеріям, необхідним для набуття охоронного статусу.

23 липня 32-річному співвласнику садиби правоохоронці оголосили про підозру. У ході слідства було встановлено, що він залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та власники садиби Зеленських підписали меморандум. Документ зобов’язує власників відновити будівлю до первісного вигляду.

Окрім того, Кличко заявив про намір міської влади подати позов до суду проти забудовників та власників садиби.