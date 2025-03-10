Помер зірка "Гаррі Поттера" Саймон Фішер-Беккер

На 64 році життя помер британський актор Саймон Фішер-Беккер – він був зіркою фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" та серіалів "Доктор Хто" і "Щеняче кохання" (Puppy Love).

Актор пішов з життя вдень 9 березня. Про це повідомив чоловік Саймона Тоні на його сторінці у Facebook.

"Всім привіт. Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумні новини. Сьогодні о 2:50 Саймон помер.

Я залишу цей акаунт відкритим на деякий час. Наразі я не впевнений, чи буду писати щось знову. Дякую", – йдеться у дописі.

Водночас причину смерті та інші деталі обранець зірки не став розголошувати.

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Саймон Фішер-Беккер народився у Великій Британії 25 листопада 1961 року.

У 2001 році він знімався у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" – у стрічці він зіграв привида Товстого монаха.

Товстий Монах з фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь"

Водночас у науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто" чоловік постав перед глядачами у ролі торговця на чорному ринку Доріума Малдовара.

Серед інших його робіт – телевізійне шоу Waterside ("Водна сторона"), кілька епізодів комедії "Щеняче кохання" та кінотрилер Disaster Dates-2 ("Катастрофічні побачення-2"), який вийшов на великі екрани у 2023-му.

Окрім того, Саймон був письменником, оповідачем та оратором.

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