У США помер актор і комік Боб Ньюхарт: він зіграв професора Протона у "Теорії великого вибуху"

У Лос-Анджелесі (США) на 95-ому році життя помер легендарний стендап-комік та актор Боб Ньюхарт.

За останній час чоловік переніс кілька хвороб, пише CNN.

Ньюхарт народився 5 вересня 1929 року в американському штаті Іллінойс. Перед тим, як стати популярним, чоловік працював бухгалтером і рекламним копірайтером.

Свою популярність він здобув у 1960-х роках – саме тоді вийшов його комедійний альбом The Button-Down Mind of Bob Newhart, який у той час став найбільш продаваним.

Протягом 14 тижнів він був лідером чарту альбомів Billboard і став багаторазовим лауреатом премії "Греммі", випередивши Френка Сінатру, Гаррі Белафонте і Ната "Кінга" Коула в номінації "Альбом року".

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Ньюхарт також посів перше місце з наступним альбомом – The Button-Down Mind Strikes Back.

У 1972 році американець випустив "Шоу Боба Ньюхарта". У ньому він грав роль чиказького психолога Боба Гартлі, який працював з "ексцентричними пацієнтами".

В іншому шоу, "Ньюхарті", він зіграв вермонтського трактирника Діка Лаудона, який намагався зберегти здоровий глузд в оточенні комічних місцевих жителів. Його фінал залишається одним із найвідоміших в історії телебачення.

Актора тричі номінували на премію "Еммі" за серіал "Ньюхарт" у категорії "Видатна чоловіча роль" у прайм-тайм.

Він не вигравав індивідуальну акторську премію до 2013 року – лише тоді чоловік переміг у категорії "Видатний запрошений актор" за роль професора Протона у серіалі "Теорія Великого вибуху". А загалом його номінували на цю премію дев'ять разів.

Ньюхарт часто з’являвся на різних шоу, а також був регулярним ведучим "Вечірнього шоу". Він заміняв свого друга Джонні Карсона 87 разів.

Попри свій поважний вік, Боб Ньюхарт не йшов на пенсію, а продовжував працювати на телебаченні. Зокрема в останні роки чоловік встиг знятися в серіалах "Теорія великого вибуху", "Молодий Шелдон", "Спекотно в Клівленді" і "Бібліотекарі".

Нагадаємо, нещодавно у віці 79 років помер британський актор театру та кіно Бернард Гілл. Чоловік зіграв роль капітана "Титаніка".