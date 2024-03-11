Оскар 2024: результати 96-ї премії Американської кіноакадемії

В театрі Долбі в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія премії Американської кіноакадемії. Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" вперше в історії приніс Україні Оскар.

Ведучим Оскара вже вчетверте був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Переможців оголошували зіркові актори та режисери: Аль Пачіно, Зендея, Стівен Спілберг, Ніколас Кейдж, Раян Гослінг та інші.

УП.Культура в текстовому форматі стежила за оголошенням переможців премії та вболівала за українську стрічку.



Оскар 2024: як вручали нагороди

4:20: Аль Пачіно оголошує головну номінацію вечора – Найкращий фільм. І це "Оппенгеймер"!

У підсумку цього вечора екранізована Крістофером Ноланом історія вченого Роберта Оппенгеймера перемогла у семи номінаціях.

Команда фільму "Оппенгеймера". Він здобув головну нагороду вечора Kevin Winter / Getty Images

4:12: Емма Стоун отримує Оскар як Найкраща акторка за роль Белли Бакстер у фільмі "Бідолашні створіння".

Зарюмсана Емма Стоун Kevin Winter / Getty Images

4:04: Найкращий режисер - це Крістофер Нолан! Байопік про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера приносить перший Оскар у кар'єрі визнаного майстра режисури.

Нолан із своїм першим Оскаром Kevin Winter / Getty Images

3:56: І Найкращий актор цього вечора - це, звісно ж, Кілліан Мерфі за головну роль у "Оппенгеймері". Акторові аплодують стоячи.

Кілліан Мерфі обіймає Крістофера Нолана. Обидвоє забрирають додому по Оскару Kevin Winter / Getty Images

3:49: Кадри зі стрічки "Навальний" показали зі сцени Оскара.

3:42: Біллі Айліш отримує свій другий Оскар: цього разу за пісню до фільму "Барбі". Першу статуетку вона отримала у 2022 році за пісню No Time to Die для фільму "007: Не час помирати".

Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл Kevin Winter / Getty Images

3:40: Оскар за Найкращий музичний супровід отримує Людвіг Ґоранссон за музику до фільму Нолана "Оппенгеймер". "Дякую батькам, що в дитинстві дарували мені барабани, а не ігри", - сказав композитор.

3:30: Раян Гослінг виконує пісню Кена із фільма "Барбі" – I’m Just Ken (подивимося, чи отримає вона Оскар). Марго Роббі та Біллі Айліш у захваті. Та і ми теж!

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

3:25: Найкращий звук – тут перемога дістається фільму "Зона інтересу" за мистецтво передати жахіття Освенциму лише за допомогою закадрових звуків.

3:16: Найкращий художній короткометражний фільм: переможець Вес Андерсон за "Чудову історію Генрі Шугара". Це екранізація оповідання Роалда Дала.

Кадр із фільму "Чудова історія Генрі Шугара"

3:15: Найкраща операторська робота – Хойте ван Хонтема за роботу над "Оппенгеймером".

3:13: Зі сцени зразу після перемоги "20 днів у Маріуполі" показують кадри "Зони інтересу". Сподіваємося, колись про всі злочини Росії також знімуть такі ж потужні фільми.

3:10: Хвилююча номінація для всіх українців – Найкращий документальний фільм. І ТАААК – перемагає "20 днів у Маріуполі"!!!

"Це перший український Оскар в історії, – каже зі сцени Мстислав Чернов. – Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників".

Весь зал супроводив команду фільму "20 днів у Маріуполі" стоячими оваціями.

Мстислав Чернов та команда фільму "20 днів у Маріуполі" на сцені Оскара 2024 Kevin Winter / Getty Images

3:02: Наступна номінація – Найкращий документальний короткометражний фільм. Тут кіноакадеміки вважають найкращим "Останню майстерню".

2:53: Дженніфер Лейм отримує Оскар за монтаж стрічки Нолана "Оппенгеймер". Вона ж монтувала попередню стрічку цього режисера – "Тенет".

2:50: Найкращі візуальні ефекти – статуетка для "Ґодзілла мінус один".

Команда "Ґодзілла мінус один" на сцені Kevin Winter / Getty Images

2:35: Тім Роббінс, Сем Роквел, Крістоф Вальц, Магершалла Алі та Ке Хюі Кван оголосили переможця у номінації Найкращий актор другого плану: це Роберт Дауні-молодший. В "Оппенгеймері" він зіграв бізнесмена та філантропа Льюіса Штрауса. В промові він подякував своїй дружині за те, що "знайшла його і прихистила, як домашню тварину".

Роберт Дауні-молодший вже з Оскаром! Kevin Winter / Getty Images

2:22: Найкращий міжнародний фільм – британська стрічка "Зона інтересу" про коменданта нацистського табора Освенцим. Стрічка якраз йде в прокаті в Україні.

2:20: На сцені Оскара неймовірне видовище: пісня Wahzhazhe з фільму "Вбивці квіткової повні".

Виконавці музики осейдж на церемонії Оскар 2024 Kevin Winter/Getty Images

2:12: Голий Джон Сіна вручив нагороду за Найкращий костюм: переможець тут...знов "Бідолашні створіння"! Тож у фільма Лантімоса вже три статуетки.

Джон Сіна вручає Оскар за Найкращий костюм Скріншот

2:07: Одразу другий Оскар для фільму Йоргоса Лантімоса! Цього разу за Найкращий продакшн-дизайн.

2:05: Перший Оскар для фільму "Бідолашні створіння"! В номінації Найкращий макіяж і зачіски. Загалом фільм має 11 номінацій цього вечора. Він розповідає історію "жіночої версії" Франкенштейна – Белли Бакстер.

Неймовірний грим Віллема Дефо Кадр з фільму "Бідолашні створіння"

1:54: Перша музична пауза на Оскарі 2024. Біллі Айліш виконує пісню What Was I Made For? – вона претендує на нагороду в категорії Найкраща оригінальна пісня.

1:52: Нагороду за Найкращий адаптований сценарій цього вечора отримує Корд Джефферсон за сценарії стрічки "Американське чтиво".

1:48: Номінація Найкращий оригінальний сценарій - перемагає фільм "Анатомія падіння" та її сценаристи Жустін Тріє та Артур Арарі. "Ця нагорода допоможе мені впоратися з кризою середнього віку", – пожартувала зі сцени Тріє.

Артур Арарі та Жустін Тріє Kevin Winter/Getty Images

1:40: Наступна номінація – Найкращий анімаційний фільм. Тут перемагає останній повнометражний мультфільм легендарного японського аніматора Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля".

1:37: Нагороду в номінації Найкращий короткометражний анімаційний фільм вручають Кріс Хемсворт та Аня Тейлор-Джой. Переможцем тут став мультфільм "Війні кінець!", який продюсувала Йоко Оно.

Шон Леннон на сцені Оскара 2024 Kevin Winter/Getty Images

1:26: Маємо першого переможця! Оскар в номінації Найкраща акторка другого плану отримує Да'Він Джой Рендольф за роль у фільмі "Залишенці".

1:09. Церемонія вручення 96-ї кінопремії Оскар почалась!

23:14: На червоній доріжці починають з'являтися перші гості. Серед них номінантка на Оскар за найкращу жіночу роль Сандра Хюллер, 92-річна акторка Рита Морено, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов та його колеги Василіса Степаненко та Євген Малолєтка.

Мстислав Чернов прибув на вручення премії Оскар Photo by Gregg DeGuire/WWD via Getty Images

Василіса Степаненко та Євген Малолєтка прибули на церемонію вручення кінопремії Оскар Disney/Chris Willard

Україна на Оскарі 2024

За перемогу змагається документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. Фільм представлений у категорії Найкращий документальний фільм.

Раніше стрічка здобула нагороду британського аналога “Оскара” – кінопремії BAFTA і приз глядацьких симпатій фестивалю Санденс. Крім того, на початку 2024 року Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

У 2023 році Мстиславу Чернову, Євгену Малолетці та Василісі Степановій присуджено Пулітцеровську премію.

У своїй категорії фільм "20 днів у Маруполі" має таких конкурентів: "Бобі Вайн: Народний президент", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки" та "Вбити тигра".

Які фільми мають найвищі шанси здобути Оскар 2024

Найбільшу кількість номінацій отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", він претендує на перемогу в 13 категоріях. На другому місці знаходиться стрічка грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" з 11 номінаціями. Драма Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткової повні” має 10 номінацій, а “Барбі” Гретти Гервіг – 8.