В Росії вилучають з книгарень світові бестселери через нібито пропаганду ЛГБТ

Російський інтернет-магазин "Мегамаркет" вилучив з продажу понад 250 назв книжок, що підпадають закону про заборону "пропаганди ЛГБТ", повідомляє російська служба BBC News, посилаючись на видання "Коммерсантъ".

До переліку увійшли твори авторів світових бестселерів Стівена Кінга, Харукі Муракамі, Марселя Пруста, Оскара Вайльда, Стефана Цвейга та інших письменників. Крім того, у списку заборонених опинився роман "Нєточка Нєзванова" російського письменника Федора Достоєвського.

Знайти повний список у вільних джерелах не вдалося.

"Портрет Доріана Грея", українське видання. Yakaboo

В коментарях російським виданням пресслужба "Мегамаркету" пояснила, що перелік книжок сформували ще в грудні 2022 року за ініціативою Асоціації компаній інтернет-торгівлі (АКІТ). Представники маркетплейсу також долучалися до вибору "забороненої літератури" в російських книгарнях та магазинах.

Однак одразу після вилучення творів з інтернет-магазину президент асоціації Артем Соколов назвав список "неактуальним". За його словами, перелік склали ще до впровадження заборони "пропаганди ЛГБТ", на етапі обговорення законопроєкту в Держдумі.

"Казка" Стівена Кінга, українське видання. КСД

"Галузь хотіла наочно продемонструвати, що могло б потрапити під дію закону, якби не розробили чітких критеріїв. Зараз цей список неактуальний – він не має жодного відношення до реальності", – заявив пропагандистському "РИА Новости" Соколов.

Згодом, в коментарі російському інформагенству РБК, голова думського комітету з інформполітики Олександр Хінштейн запевнив, що "класичній літературі нічого не загрожує". За його словами список – лише робочий документ, що представляє "набір якихось страхів галузі, які не підтвердилися".

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Про дискримінаційні закони в Росії

Ще в 2013 році в Росії ухвалили закон про заборону пропаганди "нетрадиційних сексуальних відносин" серед неповнолітніх.

Наприкінці 2022 року глава Кремля Владімір Путін підписав законопроєкт про заборону "пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі" та введення великих штрафів для тих, хто його порушить.

Спочатку закон передбачав штрафи за поширення серед неповнолітніх будь-якої інформації, що стосується ЛГБТКІ+ спільноти. До прикладу, до такої належать повідомлення, які "демонструють нетрадиційні сексуальні стосунки" або "здатні викликати бажання змінити стать".

Пізніше до закону додали, що ці “види пропаганди” не можна поширювати в інтернеті, медіа, книжках, кіно і рекламі.

У листопаді 2023 року так званий Верховний суд Росії заборонив у країні діяльність неіснуючого "міжнародного громадського руху ЛГБТ" та визнав його екстремістським. За словами російського Мінюсту, під час слідства виявили “різноманітні ознаки та прояви екстремістської діяльності, зокрема створення соціальної та релігійної ворожнечі”.