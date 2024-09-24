Викрадені російськими окупантами. Сполучені Штати передали Україні середньовічні артефакти

Міністр культуи та стратегічних комунікацій Микола Точицький та заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс

У понеділок, 23 вересня, американські дипломати передали до України культурні та історичні артефакти, викрадені російськими окупантами.

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Це сталося під час візиту нового міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького до США, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії Роберт Сільверс передав Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям, та декілька неідентифікованих предметів. Ймовірно, росіяни вивезли їх з тимчасово окупованих територій.

Процес підписання домовленості про передачу артефактів. Фото Володимира Ільченка\Укрінформ

"Їх [артефакти, – УП.Культура] виявили, коли кілька митних та прикордонних службовців у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю", – зазначив Роберт Сільверс.

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Згодом митники передали фотографії знайдених предметів на перевірку експертам з Національного музею історії України в Києві. Тоді й встановили, що шаблі є складовою культурної спадщини.

Залізні шаблі датовані IX–XIII століттям. Фото Володимира Ільченка\Укрінформ

Наразі українські експерти за фотографіями визначають походження та цінність ще 7 артефактів.

Як зазначили в міністерстві, ця операція стала результатом успішної взаємодії між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Службою зовнішньої розвідки України, Посольством України в США, Національним музеєм історії України та Інститутом археології НАН України.

Повернення культурних цінностей з США до України

Подібні активні співпраці спецслужб і культурних інституцій розпочалися у червні 2022 року. Митна та прикордонна служба США з іншими установами, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, постійно здійснює перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з Росії до США поштою.

Документ, що затверджує передачу артефактів до України. Фото Володимира Ільченка\Укрінформ

Так, до України вже повернули скіфські акінаки VI століття до н.е., бронзовий меч XII–VIII століття до н.е. та інші цінності. Остання така передача відбувалася під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року.

Артефакти намагаються вивезти і з території України. Влітку 2024 року співробітники Київської митниці виявили та вилучили опудало рідкісного яструба та частину черепа сайги, які намагалися незаконно вивезти до США. До цього мешканець Київщини намагався відправити шість старовинних монет арабського Халіфату періоду VIII-X століття та вісім платіжних злитків, які використовували на території України протягом VIII-XII століть.

А взимку 2023 року з України до США намагались переправити старовинну ікону "Богоматір Тихвинська" знаменитого борисівського іконописного промислу. Тод відправник з українського міста Покров задекларував святиню кінця ХІХ-початку ХХ століття як "фурнітуру" вартістю 1400 грн.