На римській конференції з відбудови представили фотовиставку з понівеченим Одеським собором

В столиці Італії Римі відбувається фотовиставка "Behind the Lens: Culture Under Attack", на знімках якої зображений зруйнований росіянами Одеський кафедральний Спасо-Преображенський собор Української православної церкви (Московського Патріархату).

Про це повідомляє Міністерство іноземних справ в Італії.

Виставка проходить у межах міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), яка відбудеться у Римі з 10 по 11 липня.

В італійському відомстві зазначили, що "Behind the Lens: Culture Under Attack" розповідає "не лише масштаби руйнувань, спричинених війною в Україні, а й силу культури, що не втрачає сили попри конфлікт".

На фотографіях зображений Одеський кафедральний Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували 23 липня 2023 року. Тоді також постраждали будинок вчених, бульвар Жванецького, житлові будинки, портова інфраструктура.

Тоді російська ракета влучила у центральний вівтар, внаслідок чого будівля собору була частково зруйнована. Також зруйнувалися перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкодилось внутрішнє оздоблення та ікони, повністю зруйновані службові приміщення нижньої частини собору.

"Виставка фіксує втрати культурної спадщини – Одеський кафедральний собор, реставрація якого була здійснена Італійською Агенцією з питань співробітництва в галузі розвитку, що продовжить свою роботу над культурною спадщиною історичного центру міста", – написали у міністерстві.

Знімки відбирали на основі 6 тисяч світлин українських фотожурналістів.

Окрім Спасо-Преображенського кафедрального собору, на фото зображені:

будівля Львівського національного університету природокористування у Дублянах, яку росіяни пошкодили 1 січня 2024 року. Автор фото: Роман Балук,

збудований у 1906 році Храм Архістратига Михаїла, який зруйнували 16 квітня 2023 року. Автор фото: Дмитро Смоленко,

Чернігівський драмтеатр, по якому російська армія вдарила 19 серпня 2023 року. Автор фото: Стас Козлюк.

У міністерстві зазначили, що цей проєкт вшановує внесок журналістів, які продовжують документувати війну та захищати колективну пам’ять.

Фотопроєкт у 2024 році реалізував Інститут масової інформації за фінансової підтримки UNESCO Heritage Emergency Fund та народу Японії.

Що відомо про Спасо-Преображенський кафедральний собор

Спасо-Преображенський кафедральний собор на Соборній площі – найбільший православний храм в Одесі, який вперше почали будувати 228 років тому на честь Миколи Чудотворця.

Проєктування споруди доручили архітекторові та військовому інженерові Вікентію Ванрезанту. Роботи фактично почались у 1803 році після того, як градоначальником Одеси став герцог де Рішельє.

Урочисте освячення церкви відбулось 25 травня 1809 року.

У 1825 було затверджено проєкт дзвіниці, розроблений італійцем Джованні Фраполлі. У 1841 році архітектор Деолаус-Генріх Гейденрейх розробив проєкт трапезної частини, що об’єднала дзвіницю і стару церкву.

Наприкінці ХІХ століття у соборі проводилися часткові реконструкції, а у 1894 році – капітальний ремонт.

Спасо-Преображенський собор – приклад архітектурної пам’ятки у стилі класицизму.

Окупанти не вперше підривають одеську святиню – такий злочин уже скоювали майже 90 років тому.

2 березня 1932 року більшовики закрили собор. А вже у 1936 році підірвали дзвіницю та собор, розграбувавши його перед цим.

Після завершення радянської окупації, у 1990-х роках українські фахівці провели розкопки і знайшли старий фундамент собору. У 1999 році Кабмін вніс одеський собор до "Програми відтворення видатних втрачених пам’яток історії та культури України".

У 2023 році Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі потрапив до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з усім історичним центром міста.