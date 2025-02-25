У Стокгольмі презентували шведський переклад книги Вікторії Амеліної

У понеділок, 24 лютого, у Стокгольмі представили книгу української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула через російський обстріл Краматорська. Це шведський переклад книги "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" (Se kvinnorna, se kriget).

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Презентація відбулася в Шведському історичному музеї. Її організував Український інститут у Швеції.

В рамках заходу була представлена експозиція книг, врятованих після влучання російської ракети у друкарню "Фактор-Друк" у Харкові, а також виставка "Невидані дипломи" – про українських студентів, яких вбила Росія.

Виставка згорілих книжок з "Фактор-Друку" Mikael Karlin

Відкрив вечір виступ хору під керівництвом Антона Алексіс Гальгрена. Він виконав "Молитву" української композиторки Анни Гаврилець, яка загинула у перші дні повномастшабного вторгнення Росії в Україну.

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Крім того, на заході показали анімаційний фільм "Mariupol: A Hundred Nights" про виживання маленької дівчинки в оточеному росіянами Маріуполі.

Показ анімації Mariupol: A Hundred Nights Mikael Karlin

Голова Центру громадянських свобод, організації-лауреата Нобелівської премії миру, Олександра Матвійчук, приєдналася до події за відеозв'язком. Вона розповіла про роботу Амеліної з документації військових злочинів Росії в України.

"Мені дуже важко сказати, що вона "була". Я все ще так сумую за нею. Вона була дуже талановита. Вона була надзвичайно яскравою і дуже людяною. Подивіться, скільки любові вона віддала різним людям навіть вже після своєї загибелі. Вони, всі її друзі та колеги, щасливі, що знали її. У неї справді велике серце. Вона була дуже відповідальною", – розповіла Матвійчук.

Олександра Матвійчук приєдналася до презентації Mikael Karlin

Вона також пригадала одну з останніх розмов з Амеліною: "Я казала: "Твоє волонтерство, твоє письменництво, твоє документування військових злочинів, ти багато подорожуєш, щоб виступати з промовами та розповідати, що відбувається в Україні. І ще хочеш робити щось додатково. Але ти вже багато зробила!" А вона відповіла: "Я відчуваю, що в мене немає часу, і я відчуваю, що на мені лежить величезна відповідальність".

Діалог вів відомий шведський історик і член Шведської академії Петер Енглунд. Модераторкою була журналістка газети Dagens Nyheter Малін Уллгрен. Уривки з книги Амеліної читала актриса Стiна Екблад.

Mikael Karlin

Продаж книги української письменниці Вікторії Амеліної, що розповідає про жінок крізь призму війни, стартував за кордоном в середині лютого.

Цю книгу Амеліна анонсувала на 29-му BookForum у Львові. Вона розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

Вікторія Амеліна зазнала поранень внаслідок ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді жінка супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії.

Попри зусилля лікарів Вікторія померла 1 липня 2023 року.