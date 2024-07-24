Цілик, Уривський та інші українські режисери знімуть серіал-антологію "Зниклі"

Шість українських режисерів створять художній серіал-антологію "Зниклі". Він розповідатиме про зниклих під час війни цивільних, а також їхні родини, які шукають близьких і сили жити далі.

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Творці майбутнього серіалу обрали формат антології, щоб показати різні історії зникнення цивільних під час повномасштабної війни у різних обставинах: на окупованих територіях, через обстріли, потрапляння у різні евакуаційні автобуси тощо.

Режисерами епізодів стануть Євген Тунік ("Перші ластівки", "Перевізниця"), Наталка Ворожбит ("Погані дороги", "Спіймати Кайдаша"), Крістіна Тинькевич ("Як там Катя?"), Олексій Тараненко ("Я працюю на цвинтарі"), Ірина Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"), а також театральний режисер Іван Уривський, для якого це буде кінорежисерський дебют.

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Кожен з режисерів створить власний епізод з окремою сюжетною лінією, у власному кінематографічному стилі та своєму жанрі: від антиутопії до роуд-муві. Всі історії будуть об'єднані спільною темою – дослідженням стійкості, надії та опору, які допомагають долати труднощі.

Наразі проєкт знаходиться на стадії девелопменту. Знімання серіалу планують почати в наступному році. Перед зйомками власне епізодів команда проєкту планує зняти відеокліп для етногурту ДахаБраха. Його сюжет переплітатиметься з темою одного з епізодів – про депортованого хлопчика. Режисеркою цього епізоду і кліпу стане Наталка Ворожбит.

Однією з продюсерок серіалу виступить телеведуча та засновниця соціальної ініціативи "Пошук зниклих" Катерина Осадча. Історії, зібрані цим проєктом, ляжуть в основу сценарію. "Для нас дуже важливо, аби про особисті трагедії зниклих дітей і дорослих через жахливу війну, яку розв’язала росія, дізналися й пам’ятали за межами нашої країни", – зазначила Осадча.

Ще один серіал-антологія про війну від Film.ua

Також продюсеркою серіалу "Зниклі" буде Анна Єлісєєва з Film.ua. Вона займалася продюсуванням знятого цією компанією ще одного серіалу-антології – "Перші дні". Він теж розповідав про події повномасштабної війни, зокрема, про перші дні вторгнення, в які українцям доводилося приймати важкі рішення щодо себе та своїх близьких, щоб врятуватися від загрози.

У грудні минулого року серіал вийшов на платформі Netflix, його можна було подивитися у 19 країнах Європи: Україні, Польщі, Чехії, Угорщині, Румунії, Молдові, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Сербії, Словенії, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії.