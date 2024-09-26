Український культурний фонд ризикує лишитися без фінансування на 2025 рік

У Наглядовій раді Українського культурного фонду зауважили, що державне фінансування інституції на наступний рік можуть різко скоротити або припинити. Це питання обговорили під час презентації проєкту з розширення партнерств, повідомляє пресслужба УКФ.

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Як пояснили в установі, партнерства розширюють для "розвитку та збереження інституційної спроможності в умовах воєнного стану" й під час повоєнного відновлення.

"Бюджет України на 2025 рік відображає надзвичайно складні пріоритети держави, яка змушена спрямовувати значні ресурси на оборону, відновлення критичної інфраструктури, соціальну підтримку населення та економічну стабільність. У цьому контексті фінансування культури не може бути настільки достатнім, як ми всі цього бажаємо. Однак це зовсім не означає, що ми маємо сидіти склавши руки, не шукаючи шляхів та джерел додаткового фінансування", – наголосила Голова Наглядової ради УКФ Наталія Кривда.

Новий концепт Партнерства передбачає створення портфоліо партнерських програм на рік з умовою співфінансування. Також партнерам пропонують профінансувати інституційні програми фонду.

Український культурний фонд – державна установа, яка фінансує мистецькі проєкти шляхом конкурсних відборів та наданням грантів. Наглядова рада – це один з органів управління УКФ.

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У березні 2024 року Наталія Кривда заступила на посаду голови Наглядової ради, а в лютому Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду.

Чому культурні інституції лишаються без фінансування

У середу, 25 вересня, на УП.Життя вийшла авторська колонка Голови правління Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак. В ній вона розповідає про те, що проєкт Зведеного державного бюджету на 2025 рік передбачає лише незначне зменшення видатків на культуру і мистецтво – на 0,4%. Втім, через зростання цін і девальвації гривні, реальне скорочення видатків становить 35,5%.

"Про що це говорить? Бюджет гарантує виплати зарплат, які номінально навіть трошки зростуть за рахунок індексації, а фактично купівельна спроможність працівників знизиться на третину. Також установи будуть чемно платити комуналку, яка разом із оплатою праці лишається захищеною статтею витрат.

Власне, в умовах воєнного стану, крім зарплат і комуналки, ні на що інше Держказначейство кошти все одно витрачати не дасть. Наприклад, директор музею в невеликому місті матиме свої гарантовані 8000 гривень зарплати – стандартні в районних музеях. Але якщо він захоче залучити фінансування з інших джерел на спецрахунок установи, щоб виготовляти сувенірку й продавати її, то такі витрати йому не "пропустять", – розповіла Сагайдак.

Згідно із розрахунками, бюджетування Українського культурного фонду скоротиться на 32,5%.

"Державний бюджет є наочним свідоцтвом нашої спроможності управляти державою. Наразі, сфері культури цей іспит пройти не вдається. Від зміни місць доданків результат не змінюється, а ми щоразу намагаємося спростувати цю аксиому", – наголосила дієвиця культури.