Назвали нову виконавчу директорку УКФ

У середу, 11 вересня, відбувся етап співбесід публічного конкурсу на посаду Виконавчої директорки Українського культурного фонду. Серед чотирьох кандидаток обрали Анастасію Образцову.

Про це повідомила пресслужба УКФ.

Її обрали шляхом таємного голосування.

"Під час засідання члени Наглядової ради висловили консолідоване сподівання, що новий Виконавчий директор УКФ сприятиме підвищенню ефективності роботи інституції та впровадженню інноваційних підходів у її діяльності", – розповіли в УКФ.

Образцова заступить на посаду після укладання контракту з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, як це передбачено Законом України "Про Український культурний фонд".

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Анастасія Образцова – директорка Українського центру культурних досліджень, ексочільниця Директорату креативних індустрій Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Чому конкурс затягнувся

Наприкінці липня УКФ скасував попередній конкурс на посаду виконавчого директора і розпочав новий. Причиною стало те, що кандидати попереднього відбору подали неповний пакет документів.

У Наглядовій раді УКФ після цього внесли зміни до конкурсного відбору. Для участі потрібно надати документ про володіння іноземною мовою, що є однією з офіційних в Раді Європи. Рівень конкурсанта повинен бути не меншим за В2. Раніше в умовах передбачалося надавали лише сертифікати міжнародного зразка.

Як тоді пояснила голова Наглядової ради Наталія Кривда, саме з мовними сертифікатами виникла найбільша проблема: "Необхідність подавати міжнародний сертифікат для участі у конкурсному доборі викликала значні складнощі та непорозуміння, оскільки отримати такий сертифікат сьогодні в Україні в умовах війни доволі складно. Тому, прагнучи бути демократичними, ми прийняли рішення внести зміни до вимог на посаду виконавчого директора УКФ, щоб надати усім кандидатам рівні можливості і зберегти прозорість конкурсного добору".

Про Український культурний фонд

Український культурний фонд – державна установа, яка фінансує мистецькі проєкти шляхом конкурсних відборів та наданням грантів. Наглядова рада – це один з органів управління УКФ.

У березні 2024 року Наталія Кривдазаступила на посаду голови Наглядової ради, а в лютому Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду. До неї обрали:

Від Президента України – директорка–художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська та генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко;

– директорка–художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та генеральний директор Українського інституту Від МКІП – в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко та генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук;

та генеральна директорка FILM.UA Group Від закладів культури – генеральний директор–художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук ;

та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні ; Від громадських об’єднань – директор товариства з обмеженою відповідальністю "ППВ Мережі знань" Володимир Bоробей, та голова громадської організації "Українер" Богдан Логвиненко.

Оновленню наглядової ради передував скандал: попередній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року, але вже у травні 2021 року культурні діячізвинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та вимагали від Володимира Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

Суперечлива Наглядова рада пропрацювала аж до кінця свого строку повноважень – до кінця 2023 року.

А вже у січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.