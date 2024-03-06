Наталія Кривда стала головою Українського культурного фонду
Головою Українського культурного фонду (УКФ) стала сучасна українська філософиня Наталія Кривда.
Про це повідомив т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв під час зустрічі в "Укрінформі".
Кривду обрали серед трьох кандидаток, яких 4 березня подала на розгляд МКІП новообрана Наглядова рада УКФ.
"Пані Наталія Кривда відсьогодні є головою Українського культурного фонду. Саме так красиво, помпезно і відповідально називається її посада. Вона не просто є керівником Наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити всередині Українського культурного фонду, але й представлятиме Український культурний фонд, визначатиме політику Українського культурного фонду відповідно до законодавства і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні, прозорі процеси, які, я переконаний, під її керівництвом матимуть місце", – зазначив Карандєєв.
Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського університету імені Шевченка. Спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. Обіймає посаду академічної директорки МВА-програми Единбурзької бізнес-школи.
Як волонтерка з 2014 року працює головним експертом групи "Культура" Реанімаційного пакету реформ. З 2018 року брала участь у роботі УКФ як експертка, оцінюючи проєкти в різних програмах та секторах фонду.
"Дуже важливі для мене три речі. Перше – це суб'єктність УКФ. Ми маємо стати суб'єктом, активним гравцем на полі культурної політики. Довіра – це друге. Довіра всередині, відновлення довіри, відновлення репутації. Це набагато складніше: повертатися до цього, але я впевнена, що є інституційна пам'ять. Ну і, звичайно, репутація назовні. Культура не просто важлива в час війни, культура і є те, заради чого воюють наші захисники на фронті", – зазначила Кривда.
Про нову Наглядову раду УКФ
8 лютого Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду.
Оновленню наглядової ради передував скандал: попередній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року, але вже у травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та вимагали від Володимира Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.
Суперечлива Наглядова рада пропрацювала аж до кінця свого строку повноважень – до кінця 2023 року.
А вже у січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.