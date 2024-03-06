Наталія Кривда стала головою Українського культурного фонду

Головою Українського культурного фонду (УКФ) стала сучасна українська філософиня Наталія Кривда.

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Про це повідомив т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв під час зустрічі в "Укрінформі".

Кривду обрали серед трьох кандидаток, яких 4 березня подала на розгляд МКІП новообрана Наглядова рада УКФ.

"Пані Наталія Кривда відсьогодні є головою Українського культурного фонду. Саме так красиво, помпезно і відповідально називається її посада. Вона не просто є керівником Наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити всередині Українського культурного фонду, але й представлятиме Український культурний фонд, визначатиме політику Українського культурного фонду відповідно до законодавства і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні, прозорі процеси, які, я переконаний, під її керівництвом матимуть місце", – зазначив Карандєєв.

Карандєєв та Кривда на зустрічі 6 березня Скріншот

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського університету імені Шевченка. Спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. Обіймає посаду академічної директорки МВА-програми Единбурзької бізнес-школи.

Як волонтерка з 2014 року працює головним експертом групи "Культура" Реанімаційного пакету реформ. З 2018 року брала участь у роботі УКФ як експертка, оцінюючи проєкти в різних програмах та секторах фонду.

"Дуже важливі для мене три речі. Перше – це суб'єктність УКФ. Ми маємо стати суб'єктом, активним гравцем на полі культурної політики. Довіра – це друге. Довіра всередині, відновлення довіри, відновлення репутації. Це набагато складніше: повертатися до цього, але я впевнена, що є інституційна пам'ять. Ну і, звичайно, репутація назовні. Культура не просто важлива в час війни, культура і є те, заради чого воюють наші захисники на фронті", – зазначила Кривда.

Про нову Наглядову раду УКФ

8 лютого Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду.

Оновленню наглядової ради передував скандал: попередній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року, але вже у травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та вимагали від Володимира Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

Суперечлива Наглядова рада пропрацювала аж до кінця свого строку повноважень – до кінця 2023 року.

А вже у січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.