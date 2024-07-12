В Іспанії проводять організований росіянами фестиваль попри протести українців

Росіяни проводять фестиваль Sol вже не перший рік

Українська громада в іспанському місті Торревʼєха виявила, що організаторами місцевого кінофестивалю Sol film festival є дві росіянки. Активісти дізналися про позицію організаторок щодо війни й закликали владу Іспанії зупинити подію. Втім, місцева влада лише підтвердила проведення фестивалю.

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Про це УП.Культура повідомили представники української громади міста Торревʼєха. Свою позицію вони виклали у колективному зверненні.

Українці проводили мітинги та акції протесту, щоб поінформувати іспанців та інших іноземців про мету фестивалю. Як видно в соціальних мережах, його все ж проводять.

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Періодично у соціальних мережах фестивалю з'являються світлини від гостей, більшість з них - російськомовні скриншот

"Ми вважаємо, що такий захід є прямою загрозою для міжнародного іміджу нашої країни та європейських цінностей, які ми всі поділяємо. Особливо цинічним виглядає те, що захід, який організовують російські пропагандисти буде проходити з 11 до 13 липня. Саме в той тиждень, коли росія вчинила черговий страшний військовий злочин — розстрілявши ракетами дитячу лікарню Охматдит та 2 пологові будинки, а також спричинила чисельні людські втрати", – наголосили місцеві українці.

Українці звернулися за коментарем й до місцевої влади Торревʼєхи: "Мер Торревʼєхи Едуардо Долон на прямі запитання про те, чому він дозволяє проведення подібного фестивалю, стверджує, що у нього немає юридичних підстав забороняти проведення, оскільки фестиваль "міжнародний" і у ньому навіть не беруть участь російські режисери".

Організаторками фестивалю Sol є Тетяна Семенова та її донька Анна Семенова. Президентка фестивалю Тетяна Семенова відвідувала Крим після окупації, а також постійно відвідує російські культурні фестивалі. У своїх соціальних мережах підтримує політику Путіна й заперечує російську агресію проти України, висміює українців та українську владу.

Тетяна Семенова відвідувала Крим у 2018 році та назвала окупований півострів "родиной" Українці Торревʼєхи та прилеглих міст

Як зазначають активісти, перед початком фестивалю Семенова поїхала в російське місто Сочі, щоб відвідати фестиваль "Антарес". Його модерує пропагандист і відкритий прихильник Володимира Путіна, друг президентки фестивалю Sol Сергій Новожилов. Він став творцем й інших проросійських культурних заходів – "Малая Zемля" та "Амурська осінь".

Українці Торревʼєхи та прилеглих міст Українці Торревʼєхи та прилеглих міст

"Також ми маємо підстави вважати, що фестиваль у Торревʼєсі частково або повністю фінансується міністерством культури РФ. У своїх інтерв'ю Семенова висловлювала вдячність урядам Москви та Санкт-Петербурга за підтримку її проєктів", – додають активісти.

Натомість українці постійно влаштовували протести із закликом заборонити фестиваль. Так, в 2022 році створили відповідну петицію, але організатори лише перейменували подію, прибравши акцент з російських коренів фестивалю, – так "Російський кінофестиваль SOL в Іспанії" став "Міжнародним фестивалем SOL в Іспанії".

Українці Торревʼєхи та прилеглих міст Українці Торревʼєхи та прилеглих міст

Після протестів організатори погодилися підписати звернення, де засудили військову агресію Росії і створили благодійний рахунок для пожертв. Втім, пізніше Тетяна звернулась до російської громади в Іспанії і наголосила, що це рішення приймалося під тиском і не відповідає реальній позиції організаторів.

Росіяни на світових фестивалях та міжнародних подіях

Наприкінці червня 2024 року на театральному фестивалі в Польщі до дискусії з українкою запросили російську режисерку. Модератори документального проєкту "Театр на фактах" від Інституту Єжи Ґротовського у Вроцлаві запросили на одну сцену українку Дар’ю Зименко, яка пережила окупацію Київщини на початку 2022-го та росіянку Маріетту Захарян.

Маріетта Захарян брала участь у читаннях з п'єсою "Кінець любові". Як йдеться в описі події це "кафкіанська історія про українську жінку, чий чоловік-росіянин залишився по той бік фронту". Під час обговорення росіянка розповіла, що сподівається на порозуміння між російськими та українськими народами попри війну та "любов між ними".

Росіян часто не запрошують на провідні європейські та американські кінофестивалі. Втім, весною 2024 року російські медіа сфабрикували заяву про те, що російський фільм "Брат 3" братиме участь на кіноринку Каннського фестивалю Marché du Film. Організаторам довелося спростовувати слова росіян та засвідчувати глядачів у тому, що на події не буде жодного представника з Росії.

Та згодом до конкурсу в Каннах допусили "хорошого росіянина" Кіріла Сєрєбреннікова. Він представляв фільм "Лімонов, балада про Едічку" про російського політичного діяча та письменника, українофоба та шовініста Едуарда Лімонова.