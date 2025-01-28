Замість серба-путініста. В третьому сезоні серіалу "Білий лотос" знявся російський актор

Компанія НВО випустила перший трейлер продовження популярного серіалу "Білий лотос". В ньому помітили російського актора Юрія Колокольнікова.

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Рік тому українців обурили плани НВО зняти в третьому сезоні серіалу сербського актора Мілоша Биковича, який публічно підтримує загарбницьку політику Росії щодо України, брав участь у зйомках серіалів в окупованому Криму та навіть отримав російський паспорт у 2021 році.

Тоді у відповідь на обурення та звернення від Міністерства закордонних справ України HBO розірвав контракт з Биковичем. Його замінили болгарином Юліаном Костовим.

Втім, зараз у трейлері третього сезону можна побачити ще й російського актора Юрія Колокольнікова.

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Також Колокольніков поділився цією новиною в своєму Instagram.

Скріншот з Інстаграму Юрія Колокольнікова

Юрій Колокольніков публічно не озвучував свою позицію щодо розв'язаної його батьківщиною війни в Україні. Це дозволяє йому зніматися і в західних проєктах на зразок "Гри престолів", "Тенет", "Крейвен-мисливець", і в російських – "Приречені на війну", "Грозний", "Майстер і Маргарита", серіал "Крила імперії".

Після зйомок у "Грі престолів" Колокольніков порівнював себе з Путіним через успіх до нього журналістів. А у 2021 році в інтерв'ю Ксенії Собчак відмовився коментувати затримання Олексія Навального, заявивши, що "це все велика гра". В тому ж інтерв'ю заявив, що готовий зіграти Леніна.

@yurikolokolnikovofficial / Instagram

Про "Білий лотос"

"Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, творцем та режисером якого є Майк Вайт.

Кожен сезон розповідає про туристів, які приїздять відпочивати на курорти. З кожним днем історія стає все похмурішою, а герої відкривають свої приховані, темні сторони.

Серіал вперше вийшов на стримінговій платформі телеканалу НВО у 2021 році та одразу став одним з найпопулярніших. Перший сезон, дії якого розгортаються на Гаваях, отримав 20 номінацій на премію "Еммі" та десять перемог. Другий сезон отримав 23 номінації.