Вийшов тизер фільму "Сірі бджоли" за романом Андрія Куркова

Вийшов тизер фільму режисера Дмитра Мойсеєва на основі роману Андрія Куркова "Сірі бджоли". Фільм про двох чоловіків, які залишилися жити в одному з сіл "сірої зони" АТО до повномасштабного вторгнення вийде в український прокат з 23 жовтня.

Про це УП.Культура повідомила команда фільму пресрелізом.

Фільм екранізовує книгу "Сірі бджоли" Андрія Куркова, яка вийшла російською мовою у видавництві "Фоліо" у 2018 році. Пізніше українською його переклала Катерина Ісаєнко. Роман увійшов до шорт-листа "Книги року ВВС-2018", а у 2022-му здобув Премію Медічі за найкращий закордонний твір.

Події книги та фільму описують "сіру зону" АТО на Донеччині. У невеличкому селі без електроенергії двоє сусідів-пенсіонерів ведуть скромний побут, змушені іноді зустрічатись для необхідного спілкування. Намагаючись не зважати на воєнні події та складнощі, які вони приносять у життя, вони намагаються облаштувати проживання в небезпечній місцині. Втім, поява в селі російського снайпера руйнує звичний ритм життя.

"Після подорожі Донбасом персонажі і діалоги дещо змінилися. Спілкуючись з жителями сіл, близьких на той час (кінець 2021 року) до лінії розмежування, я зрозумів наскільки для людей є вагомим поняття "дім". З урахуванням обставин війни і відсутності звичного побуту, кожна маленька річ в "сірій зоні" набуває великої цінності.

Головне питання було в тому, щоб не оцінювати персонажів, а розуміти їх: що дає їм радість чи смуток, що привело їх у ту точку, про яку ми оповідаємо, які їх надії і страхи, що в цьому завмерлому часі дає їм відчуття того, що вони дійсно живі", – розповідає режисер та сценарист фільму Дмитро Мойсеєв.

Головні ролі у фільмі зіграли Віктор Жданов ("Вулкан", "Додому", "Номери", "Спіймати Кайдаша") та Володимир Ямненко ("Дике поле", "Сніг", "Нюхач"). Раніше Ямненко з’являвся у стрічці 1990-х "Приятель небіжчика", знятої за мотивами Куркова.

Також до знімальної команди долучилися продюсерка "Кіборгів" Іванна Дядюра, оператор Вадим Ільков ("Вулкан"), художник-постановник Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежисер Артем Мостовий (художній керівник номінованої на "Еммі" студії KWA Production) та інші.

Світова прем’єра фільму відбулася на престижному кінофестивалі в Роттердамі у 2024 році. В Україні фільм показали на Одеському кінофестивалі та "Молодість" (спеціальна відзнака журі). На премії кінокритиків "Кіноколо" у 2024 році стрічка отримала найбільшу кількість нагород.