Київський Будинок вчителя внесли до всесвітнього переліку спадщини під загрозою

Всесвітній фонд пам’яток (World Monuments Fund, WMF) оприлюднив список із 25 об’єктів світу, що потребують збереження. Серед об'єктів, що увійшли до переліку на 2025 рік – столичний Будинок вчителя, турецьке місто Антак'я, історична міська структура Гази та Місяць.

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Адвокаційна програма World Monuments Watch 2025 від WMF протягом двох років працюватиме над оцінкою потреб кожної пам'ятки. Також збиратимуть кошти на збереження культурної спадщини, вже вдалося отримати 2 мільйони доларів.

"Символ української незалежності та суверенітету, зруйнований Будинок учителя ілюструє скрутне становище, в якому опинилися українські громади та їхня спадщина в умовах триваючої російсько-української війни. Його включення до списку "Вартових 2025" підкреслює роль культурної спадщини у зміцненні єдності та морального духу під час відбудови громад", – пояснюють у фонді.

Загалом перелік об'єктів представляє 29 країн на п'яти континентах. Вперше від 1994 року додали Місяць як символ визнання перших кроків людства за межами планети. На природному супутнику нині зберігаються сотні історичних артефактів та проводяться постійні дослідження: "Вступаючи в нову еру освоєння космосу, ми повинні забезпечити збереження слідів цих надзвичайних віх в історії людства".

Про збереження Будинку вчителя

Київський міський будинок учителя входить до переліку пам'яток архітектури національного значення та є пам’яткою історії національного значення. Його збудували у 1910-1912 роках.

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Споруду використовувала Українська Центральна Рада як першу будівлю парламенту Української Республіки в 1917 році. Тоді українці на чолі з Михайлом Грушевським створили революційний парламент, який керував національним рухом. У Будинку вчителя проголосили створення Української Народної Республіки та прийняли IV Універсал про незалежність України в ніч з 24 на 25 січня 1918 року.

У приміщенні Київського міського будинку вчителя розташований Музей Української революції 1917–1921 років та Педагогічний музей України.

Купол Будинку вчителя після масового російського обстрілу у 2022 році. Єлизавета Серватинська / Суспільне

Через масові обстріли у жовтні 2022 року ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі.

На початку 2024 року Всесвітній фонд пам'яток оголосив, що планує зосередитись на відновленні пошкоджень в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, та працюватиме над відновленням скляного куполу пам'ятки. На момент оголошення фонд встановив захисне покриття від пошкоджень водою і почав заміну скла.