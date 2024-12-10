Суджа, "чиназес" і Білоножко: що українці гуглили найчастіше у 2024 році
Google опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік.
Першу позицію посів запит "Графік відключення світла". На другому місці опинився запит "Євро 2024", а на третьому – "Сирський".
Про це "УП. Життя" повідомили у Google.
Також у топі запитів цього року були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".
У 2024 році українці активно шукали інформацію, де купити енергообладнання (EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі). Крім того, серед популярних запитів були дубайський шоколад, сквіш-лапка та тюбінг.
Українські інтернет-користувачі цікавилися, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ, намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.
У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше, першу сходинку посів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Українці також цікавилися такими людьми, як Дональд Трамп та Клавдія Петрівна.
Щодо людей, які померли у 2024 році, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.
Ось повний список запитів 2024-го, популярність яких найбільше зросла в Україні.
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключень світла
- Євро-2024
- Сирський
- Олімпійські ігри-2024
- Пасха-2024
- Усик
- Ірина Фаріон
- Суджа
- 20 днів у Маріуполі
- Євробачення-2024
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Сирський
- Олександр Усик
- Дональд Трамп
- Сергій Лавров
- Камала Гарріс
- Майк Тайсон
- Микола Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдія Петрівна
- Соня Морозюк
Пішли назавжди:
- Ірина Фаріон
- Олексій Навальний
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Олександр Маслюков
- В'ячеслав Узєлков
- Олександр Ширвіндт
- Віталій Білоножко
- Богдан Сташків
- Шеннен Догерті
Питання: "Що таке?":
- МСЕК
- РЕБ
- Терикони
- Черги відключення світла
- ЦНАП
- Довідка ок-7
- КАБ
- Бусифікація
- Квадробери
- "Чиназес"
Покупка
- Екофлоу
- Вентилятор
- Зарядна станція
- Інвертор
- iPhone 16
- Дубайський шоколад
- Сквіш-лапка
- Гелевий акумулятор 100 Ампер
- Сонячні панелі
- Тюбінг