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Суджа, "чиназес" і Білоножко: що українці гуглили найчастіше у 2024 році

Віра Шурмакевич — 10 грудня, 10:59
Суджа, чиназес і Білоножко: що українці гуглили найчастіше у 2024 році
Що гуглили українці у 2024 році
Y-Boychenko/Depositphotos

Google опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік.

Першу позицію посів запит "Графік відключення світла". На другому місці опинився запит "Євро 2024", а на третьому – "Сирський".

Про це "УП. Життя" повідомили у Google.

Також у топі запитів цього року були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

У 2024 році українці активно шукали інформацію, де купити енергообладнання (EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі). Крім того, серед популярних запитів були дубайський шоколад, сквіш-лапка та тюбінг.

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Українські інтернет-користувачі цікавилися, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ, намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше, першу сходинку посів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українці також цікавилися такими людьми, як Дональд Трамп та Клавдія Петрівна.

Щодо людей, які померли у 2024 році, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Ось повний список запитів 2024-го, популярність яких найбільше зросла в Україні.

Найпопулярніші запити року:
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
  • Олександр Сирський
  • Олександр Усик
  • Дональд Трамп
  • Сергій Лавров
  • Камала Гарріс
  • Майк Тайсон
  • Микола Тищенко
  • Павел Дуров
  • Клавдія Петрівна
  • Соня Морозюк
Пішли назавжди:
Питання: "Що таке?":
  • МСЕК
  • РЕБ
  • Терикони
  • Черги відключення світла
  • ЦНАП
  • Довідка ок-7
  • КАБ
  • Бусифікація
  • Квадробери
  • "Чиназес"
Покупка
  • Екофлоу
  • Вентилятор
  • Зарядна станція
  • Інвертор
  • iPhone 16
  • Дубайський шоколад
  • Сквіш-лапка
  • Гелевий акумулятор 100 Ампер
  • Сонячні панелі
  • Тюбінг
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