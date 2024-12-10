Суджа, "чиназес" і Білоножко: що українці гуглили найчастіше у 2024 році

Що гуглили українці у 2024 році

Google опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік.

Першу позицію посів запит "Графік відключення світла". На другому місці опинився запит "Євро 2024", а на третьому – "Сирський".

Про це "УП. Життя" повідомили у Google.

Також у топі запитів цього року були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

У 2024 році українці активно шукали інформацію, де купити енергообладнання (EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі). Крім того, серед популярних запитів були дубайський шоколад, сквіш-лапка та тюбінг.

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Українські інтернет-користувачі цікавилися, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ, намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше, першу сходинку посів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українці також цікавилися такими людьми, як Дональд Трамп та Клавдія Петрівна.

Щодо людей, які померли у 2024 році, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Ось повний список запитів 2024-го, популярність яких найбільше зросла в Україні.

Найпопулярніші запити року:

Графік відключень світла

Євро-2024

Сирський

Олімпійські ігри-2024

Пасха-2024

Усик

Ірина Фаріон

Суджа

20 днів у Маріуполі

Євробачення-2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський

Олександр Усик

Дональд Трамп

Сергій Лавров

Камала Гарріс

Майк Тайсон

Микола Тищенко

Павел Дуров

Клавдія Петрівна

Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон

Олексій Навальний

Ален Делон

Анастасия Заворотнюк

Олександр Маслюков

В'ячеслав Узєлков

Олександр Ширвіндт

Віталій Білоножко

Богдан Сташків

Шеннен Догерті

Питання: "Що таке?":

МСЕК

РЕБ

Терикони

Черги відключення світла

ЦНАП

Довідка ок-7

КАБ

Бусифікація

Квадробери

"Чиназес"

Покупка