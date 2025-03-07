Винничука виключили з Українського ПЕН після сексистської колонки

Виконавча рада Українського ПЕН виключила з організації письменника Юрія Винничука. Причиною став текст "Була колись розпусна епоха" як реакція на відсторонення від роботи викладача Львівського національного університету Франка, звинуваченого у домаганнях, Йосипа Лося.

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Про це повідомили у соцмережах Українського ПЕН.

Цей випадок став першим прецедентом виключення одного з членів Українського ПЕН з моменту його заснування у 1989 році.

За словами представників Виконавчої ради, публічні висловлювання письменника суперечать цінностям Українського ПЕН та шкодять його репутації.

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"Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті "Non-violence". Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати", – наголосили в організації.

У маніфесті Міжнародного ПЕН зокрема йдеться про припинення насильства проти жінок "у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…".

Скандальна колонка Юрія Винничука

Наприкінці лютого український письменник Юрій Винничук відреагував на скандал щодо викладача Львівського національного університету Йосипа Лося, якого колишня студентка звинуватила у домаганнях.

Своїм поглядом Винничук поділився в авторській колонці для видання "Збруч" під назвою "Була колись розпусна епоха". Текст викликав обурення у багатьох дієвців культури.

Колонку він розпочав із твердження, що в часи "розпусної молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи, прости Господи, аб'юз".

"Згадана колишня студентка, яку намагався звабити Лосип, писала, що їй неприємно було, що він до неї торкається, гладить по руці. Вірю, мені теж було б неприємно, якби мене спробувала погладити якась цьоця. Але в моїй юності усе це було буденною справою," – переконаний письменник.

Він додав, що "у порядку речей" також було зайнятись сексом із п’яною непритомною дівчиною, і що навіть якби вона звернулась у міліцію, то їй би ніхто не повірив.

"Я порівнюю ці епохи не для того, щоб показати, як колись було все просто і примітивно, бо знаю, що знайдуться такі, що читають не головою, а іншими частинами тіла, і перекрутять, буцім я вважаю все це цілком нормальним. Ні, не вважаю. Але чомусь раніше про це ніхто не замислювався. Все було в порядку речей", – зазначає Винничук.

Пізніше Винничук додав низку приміток про колонки, зокрема: "автор цілком щиро солідаризується з колишньою студенткою Львівського університету" та "автор рішуче засуджує негідну поведінку викладача Львівського університету...".

Як повідомляє видання NV, згодом у Facebook письменник також написав, що в колонці не підтримував сторону звинуваченого у домаганнях Лося:

"Брехня, брехня і ще раз брехня. Щодо того, що я ніби став на захист Лося, з якого ми насправді в газеті постійно стібалися, і про це мова у блозі. Де там його захист? Але бачу, що й журналісти читають дупами. Нема в мене ностальгії, смутку за тією засраною епохою, ані романтики. Є лише констатація фактів, яких я був свідком. Так гидотна була пора, і я про неї писав не раз.

Шукати там те, чого не було – це просто нестримний потяг до срачу, на який останні три роки хворіє наше суспільство"