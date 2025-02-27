Юрія Винничука розкритикували за колонку про домагання у вишах: він назвав їх "буденною справою"

Український письменник Юрій Винничук відреагував на скандал щодо викладача Львівського національного університету Йосипа Лося, якого колишня студентка звинуватила у домаганнях.

Письменник написав колонку, де зазначив, що "в часи його молодості це було буденною справою". Текст викликав обурення у багатьох дієвців культури.

Своїми поглядами письменник поділився у новій колонці для видання "Збруч", назвавши її "Була колись розпусна епоха".

Колонку він розпочав із твердження, що в часи "розпусної молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи, прости Господи, аб'юз".

"Згадана колишня студентка, яку намагався звабити Лосип, писала, що їй неприємно було, що він до неї торкається, гладить по руці. Вірю, мені теж було б неприємно, якби мене спробувала погладити якась цьоця. Але в моїй юності усе це було буденною справою," – переконаний письменник.

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Він додав, що "у порядку речей" також було зайнятись сексом із п’яною непритомною дівчиною, і що навіть якби вона звернулась у міліцію, то їй би ніхто не повірив.

"Я порівнюю ці епохи не для того, щоб показати, як колись було все просто і примітивно, бо знаю, що знайдуться такі, що читають не головою, а іншими частинами тіла, і перекрутять, буцім я вважаю все це цілком нормальним. Ні, не вважаю. Але чомусь раніше про це ніхто не замислювався. Все було в порядку речей", – зазначає Винничук.

Колонка викликала негативну реакцію в багатьох дієвців культури. Зокрема текст розкритикувала головна редакторка видання "Гендер у деталях" Тамара Злобіна.

"Старигани і мудачки ніяк не можуть повірити, що жінкам усі ці щипання, ляскання, обійми і погладжування НЕ ПОДОБАЛИСЯ, були огидними, травматичними і неприємними. Що вони по-справжньому, всерйоз проти них виступають – і суспільство їх підтримує", – висловилася Тамара Злобіна.

Негативно відреагувала на колонку також режисерка Ірина Цілик.

"Я вважаю текст "Була колись розпусна епоха" Юрія Винничука вкрай огидним й аморальним. Окремі питання виникають до "Збруча", що надає місце для подібних міркувань," – написала вона.

Також під постом Винничука у Facebook, де він поділився посиланням на колонку, користувачі залишили чимало критичних коментарів. Наразі він обмежив доступ до коментування цієї публікації.

Нагадаємо, у домаганнях Йосипа Лося звинуватила журналістка Катерина Родак – колишня студентка Львівського національного університету імені Івана Франка.

Йосип Лось усі звинувачення відкинув, а на запитання, чому ж колишні студентки звинувачують його у домаганнях, відповів: "Тому що люди – свині, пацята".

Тим часом поліція Львівщини розпочала перевірку інформації щодо звинувачень викладача у домаганнях. В університеті його відсторонили його від роботи.

Нагадаємо, це не єдиний гучний скандал, пов’язаний з домаганнями серед викладачів. Наприкінці січня цього року студентка Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого звинуватила викладача Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях та надсиланні непристройних повідомлень студенткам.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"