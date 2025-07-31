В Україні завдяки державній програмі лікування безпліддя народилося вже майже 200 дітей

Майже 200 дітей народилися завдяки безоплатному лікуванню безпліддя в Україні

Завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій в Україні вже з’явилися на світ 197 дітей.

Лікування у рамках програми розпочали понад 5 тисяч українок.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Програма допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) передбачає безоплатне лікування безпліддя та охоплює повний спектр процедур – від консультацій і діагностики до екстракорпорального запліднення.

Із 2024 року для безплідних пар ці послуги є безоплатними за умови лікування в медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

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У 2025 році на програму виділили понад 380 мільйонів гривень із державного бюджету.

Де можна пройти лікування?

Послуги ДРТ надають 46 клінік у 13 областях України та в Києві – серед них є державні, комунальні та приватні заклади, що уклали контракт із НСЗУ.

Перелік медзакладів доступний на сайті НСЗУ або за номером гарячої лінії 1677.

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Що входить у програму?

Для пацієнток і пацієнтів безоплатними є:

консультації спеціалістів;

медикаментозна стимуляція овуляції;

забір яйцеклітин і підготовка сперми;

екстракорпоральне запліднення (in vitro), зокрема методом ICSI;

культивування та перенесення ембріонів;

УЗД і моніторинг;

преімплантаційна діагностика (за показаннями);

усі необхідні медикаменти;

контроль стану жінки до встановлення вагітності.

Лікування може проходити амбулаторно або в стаціонарі.

Хто має право на участь у програмі?

Безоплатне лікування доступне за наявності діагнозу "жіноче" або "чоловіче безпліддя".

Серед інших вимог:

для жінок – вік до 40 років на момент початку лікування;

висновок мультидисциплінарного консиліуму;

лікування в клініці з договором на пакет №63 (ДРТ).

Як долучитися до програми?

Розпочати слід зі звернення до акушера-гінеколога в закладі, що має договір із НСЗУ (можна навіть без направлення). Потім необхідно пройти базовсі обстеження, а за потреби – і дообстеження.

Після отримання висновку консиліуму можна обирати клініку, що надає послуги ДРТ за програмою НСЗУ.

Раніше ми розповідали, що за один повний цикл штучного запліднення в рамках Програми медичних гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.