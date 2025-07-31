В Україні завдяки державній програмі лікування безпліддя народилося вже майже 200 дітей
Завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій в Україні вже з’явилися на світ 197 дітей.
Лікування у рамках програми розпочали понад 5 тисяч українок.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Програма допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) передбачає безоплатне лікування безпліддя та охоплює повний спектр процедур – від консультацій і діагностики до екстракорпорального запліднення.
Із 2024 року для безплідних пар ці послуги є безоплатними за умови лікування в медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
У 2025 році на програму виділили понад 380 мільйонів гривень із державного бюджету.
Де можна пройти лікування?
Послуги ДРТ надають 46 клінік у 13 областях України та в Києві – серед них є державні, комунальні та приватні заклади, що уклали контракт із НСЗУ.
Перелік медзакладів доступний на сайті НСЗУ або за номером гарячої лінії 1677.
Що входить у програму?
Для пацієнток і пацієнтів безоплатними є:
- консультації спеціалістів;
- медикаментозна стимуляція овуляції;
- забір яйцеклітин і підготовка сперми;
- екстракорпоральне запліднення (in vitro), зокрема методом ICSI;
- культивування та перенесення ембріонів;
- УЗД і моніторинг;
- преімплантаційна діагностика (за показаннями);
- усі необхідні медикаменти;
- контроль стану жінки до встановлення вагітності.
Лікування може проходити амбулаторно або в стаціонарі.
Хто має право на участь у програмі?
Безоплатне лікування доступне за наявності діагнозу "жіноче" або "чоловіче безпліддя".
Серед інших вимог:
- для жінок – вік до 40 років на момент початку лікування;
- висновок мультидисциплінарного консиліуму;
- лікування в клініці з договором на пакет №63 (ДРТ).
Як долучитися до програми?
Розпочати слід зі звернення до акушера-гінеколога в закладі, що має договір із НСЗУ (можна навіть без направлення). Потім необхідно пройти базовсі обстеження, а за потреби – і дообстеження.
Після отримання висновку консиліуму можна обирати клініку, що надає послуги ДРТ за програмою НСЗУ.
Раніше ми розповідали, що за один повний цикл штучного запліднення в рамках Програми медичних гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.