У Супрун пояснили, які ліки будуть безкоштовними для українців

МОЗ оголосило про початок обговорення Національного переліку основних лікарських засобів, препарати з якого на госпітальному етапі пацієнти отримуватимуть безкоштовно.

"Національний перелік лікарських засобів визначає перелік життєво важливих препаратів, яких потребують пацієнти України та які є частиною національної політики щодо лікарських засобів", – зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу 29 грудня.

Національний перелік лікарських засобів визначає перелік життєво важливих препаратів, яких потребують пацієнти України. Фото alexraths/Depositphotos

На госпітальному етапі ліки із Національного переліку пацієнти будуть отримувати безкоштовно, а на амбулаторному препарати будуть включені до програми реімбурсації.

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За потреби, препарати, які не потраплять до переліку, будуть закуповуватися за державні кошти, заощаджені після закупівель ліків із Нацпереліку.

"Зараз ми оголошуємо громадське обговорення Національного переліку лікарських засобів, воно триватиме 30 днів", – повідомила Супрун.

Після затвердження переліку, МОЗ прийматиме від виробників ліків та організацій пацієнтів заявки для постійного перегляду цього реєстру.

Заступник Супрун, який займається упорядкуванням реєстру, Роман Ілик зауважив, що у чинному національному переліку є більше 1000 найменувань лікарських засобів, у тому реєстрі, який обговорюється їх – 345.

265 із них – основні лікарські засоби, які будуть використовуватися для лікування хворих. До сотні із переліку 345 є засобами, призначеними для лікування специфічних захворювань.

"Із 1000 препаратів, які закуповують коштом держбюджету є, так звані, екзотичні засоби, що містять кров тварин, плавники акули, у складі таких препаратів немає діючої речовини, вони не мають міжнародної непатентованої назви. Ми не можемо собі дозволити закупівлю таких ліків, це надто дорого, і з боку держави є марнотратством", – заявив Ілик.

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Голова експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ Олександра Олещук розповіла, що Національний перелік, який рекомендували МОЗ, створювався на основі чинного міжнародного реєстру ВООЗ.

"Дуже важливо враховувати не тільки клінічну ефективність, а й здатність держави оплачувати препарати – фармакоекономічну доцільність їхнього включення у національний перелік", – наголосила Олещук.

Раніше також повідомлялося, що МОЗ вимагатиме від лікарів дотримуватися клінічних протоколів, а пацієнт, який сумнівається у призначених лікарем препаратах, може звернутися на гарячу лінію міністерства.

"Будуть вимоги до лікарів, за якими вони повинні лікувати. У них пояснюватиметься, які є специфічні захворювання, які діагностичні тести мають пройти пацієнти і що лікарі мають виписувати", – розповіла Супрун в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

У чинному національному переліку є більше 1000 найменувань лікарських засобів, у тому реєстрі, який обговорюється їх – 345. Фото JanPietruszka/Depositphotos

Також ішлося про те, що сімейного лікаря українці мають обрати до липня 2017 року.

У липні 2017 року МОЗ сподівається розпочати підписання договорів між пацієнтами і лікарями – про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"За ці шість місяців ми працюватимемо з регіонами, аби міста і територіальні громади вирішили, як у них виглядатиме первинна ланка. Чи це будуть центри первинної допомоги, чи поліклініки, чи приватні клініки. Для нас важливо, що вони мають гарантувати наявність первинної ланки, доступ до неї", – сказала Супрун.

До липня у МОЗ також збиратимуть усі реєстри лікарів та пацієнтів в Україні.

Нагадаємо, як обрати сімейного лікаря, пояснював заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, даючи відповіді на запитання, які виникли у читачів після публікації тексту "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1".

"Якщо є лікар, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і він вас влаштовує – просто підпишіть з ним угоду, і організація, у якій він працює, буде отримувати кошти за вашу підтримку. Якщо він вас не влаштовує – запитайте друзів та родичів, чи є в них лікар, якому вони довіряють", – порадив Ковтонюк.

Угода із сімейним лікарем укладається безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите підписати угоду з іншим лікарем.