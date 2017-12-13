1-шу чергу нового "ОХМАТДИТу" запустили. Проте запрацює повноцінно все пізніше

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13 грудня 2017

Прем'єр Володимир Гройсман поставив перед Міністерством охорони здоров'я завдання повністю ввести в експлуатацію новий корпус лікарні "ОХМАТДИТ" до квітня 2018 року.

Про це він заявив під час засідання уряду у середу, 13 грудня 2017 року.

"Сьогодні ми приймемо рішення про введення черги в експлуатацію далі відповідальність МОЗу, – зазначив прем'єр.

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Закликаю вас з новим керівником закладу за 2-3 місяці запустити заклад повноцінно в роботу".

Перед МОЗом поставили завдання повністю ввести в експлуатацію новий корпус лікарні "ОХМАТДИТ" до квітня 2018 року. Фото Інформатор

Нагадаємо, 9 серпня на посаду головного лікаря "ОХМАТДИТу" заступила переможниця відкритого конкурсу Ірина Садов'як, яка раніше 14 років працювала головним лікарем Коломийської районної центральної лікарні.

У інтерв’ю "Українській правді. Життя" Садов'як розповіла, що "державне підприємство все робить для того, щоб максимально вкластись у терміни.  Для них це терміни, для нас – нові умови роботи".

Вона також уточнила, щоб на сучасному рівні надавати допомогу, потрібно відкоригувати проект.

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"Зміни повинні бути по відділенню екстреної медичної допомоги. У нас багато приймальних відділень. Як на мене, це не виправдано.

Бо людина має потрапляти в одну точку, а вже звідти їй мають надати усю допомогу. А у нас багато будівель, і кожна має своє приймальне відділення, інакше не можна поступити на лікування. Ти ж не будеш дитину корпусами посилати", – пояснила вона.

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Наприкінці листопада 2016 року Уряд погодив безперервне фінансування будівництва "ОХМАДИТу".

Раніше йшлося, що добудова ОХМАДИТУ тепер коштуватиме на 13 мільйонів гривень дорожче.

Будівництво нового корпусу "Охматдиту" розпочалось ще у 2011 році, проте тривалий час проект лишався замороженим.

Протягом 2012-2014 років чиновники та підприємці розікрали більше 9 мільйонів гривень на закупівлі обладнання та добудові лікарні.

Грандіозне відкриття будівництва вартістю майже 200 мільйонів гривень у 2012-му так і лишилося картинкою в пресі.


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