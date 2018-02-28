Ректор університету Богомольця закликає припинити страйк, оголошений на її підтримку

Ректор Національного медуніверситету ім. Богомольця Катерина Амосова, яку тимчасово відсторонили від виконання обов'язків, закликала припинити безстроковий страйк, який оголосили на її підтримку.

Фото: prm.ua

Відеозапис розміщено на сайті вишу.

"Звертаюся в першу чергу як лікар і викладач із закликом припинити страйк і поновити навчальний процес… Але ми маємо бути свідомими у своїй відповідальності перед суспільством. Реклама: Так само як ми змусили почути нас, ми маємо чути думки різних людей в університетській спільноті. Переконана, що цей здобуток нашої спільноти має змінити мову протесту на мову діалогу. Закликаю, шановні колеги, припинити страйк і повернутися до навчання", – сказала Амосова.

Безстроковий страйк на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили 25 лютого через те, що 20 лютого її відсторонило від посади МОЗ на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

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Заблокований вхід в ректорат

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

Страйккомітет вимагав поновлення ректора на посаді та відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На сторінці страйккому також сказано, що причина пропуску навчальних занять на період страйку буде вважатися поважною, а студентам дозволять відпрацювати їх під час подальших поточних занять та підсумкових модульних контролів.

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Фото Олександри Чернової, hromadske.ua

Під оголошеннями страйккому та НМУ студенти обурювались зривом занять через страйк.

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МОЗ і МОН заликали не допустити зриву навчального процесу.

Cтуденти повідомили "УП.Життя", що центральні корпуси вишу зачинені на ланцюги і надіслали відповідні фото.

Зачинені ланцюгами корпуси вишу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що це не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

Через страйк в університеті Богомольця і зупинку навчального процесу студентів до себе закликали клініки "Борис" та Спіженко, Revival Institute for Future, а також Інституті фізіології НАН.

Конфлікт між Національним медичним університетом ім. О.Богомольця та Міністерством охорони здоров'я має вирішити прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Таке звернення до нього направили члени Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Українська правда. Життя