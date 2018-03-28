Супрун обіцяє "гарячу лінію" по медреформі. Запам'ятайте цей номер

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пообіцяла урядову "гарячу лінію", куди можна буде телефонувати з питаннями по медреформі.
Про це Супрун заявила на засіданні уряду.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
" Готуємо команду урядової "гарячої лінії", щоб могли дзвонити на номер 1545", – сказала очільниця МОЗ.
Реклама:
Коли саме "гаряча лінія" запрацює, вона не уточнила.
Кампанія з вибору свого сімейного лікаря розпочнеться у понеділок, 2 квітня, і триватиме безстроково.
ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ОБРАТИ ТЕРАПЕВТА, ПЕДІАТРА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ З 2 КВІТНЯ
|Для збільшення натисніть на зображення
Читайте також:
Що пацієнтам і медикам дасть електронна система охорони здоров'я
Як працюватиме сільська мережа первинної меддопомоги
Реклама: