Супрун обіцяє "гарячу лінію" по медреформі. Запам'ятайте цей номер

Українська правда. Життя редакційний колектив
5658
28 березня 2018

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пообіцяла урядову "гарячу лінію", куди можна буде телефонувати з питаннями по медреформі.

Про це Супрун заявила на засіданні уряду.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos                     

" Готуємо команду урядової "гарячої лінії", щоб могли дзвонити на номер 1545",сказала очільниця МОЗ.

Реклама:

Коли саме "гаряча лінія" запрацює, вона не уточнила.

Кампанія з вибору свого сімейного лікаря розпочнеться у понеділок, 2 квітня, і триватиме безстроково.

ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ОБРАТИ ТЕРАПЕВТА, ПЕДІАТРА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ З 2 КВІТНЯ

Для збільшення натисніть на зображення

Читайте також: 

Що пацієнтам і медикам дасть електронна система охорони здоров'я

Як працюватиме сільська мережа первинної меддопомоги

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3747
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10062
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7287
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький