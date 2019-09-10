Скільки держава платитиме за пологи, інсульти та інфаркти у реформі лікарень: назвали перші цифри

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко розповів, скільки коштуватимуть пологи, лікування інфарктів та інсультів у реформі вторинної меддопомоги у 2020 році.

8500 грн - за пологи, 19 500 грн - за лікування одного інсульту, 15 800 грн - за лікування інфаркту.

Саме стільки планує сплачувати Національна служба здоров’я медзакладам за програмою медичних гарантій у 2020 році.

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Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за

цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це

Ці послуги будуть повністю безоплатними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків.

Програма медичних гарантій (або гарантований пакет медичних послуг) прийде на заміну псевдобезкоштовній медицині вже у 2020 році.

Туди увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Чіткий перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомо після затвердження Державного бюджету на 2020 рік.

Головним фокусом Програми будуть медпослуги, пов’язані з:

лікуванням гострого мозкового інсульту

гострого інфаркту міокарда

допомога в пологах

неонатальна допомога

ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Саме за ці послуги НСЗУ буде сплачувати медзакладам за пріоритетним тарифом, який дозволить пацієнтам отримувати ці послуги безоплатно та відповідної якості.

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Аби укласти договір з НСЗУ, закладам потрібно буде стати комунальними некомерційним підприємствами, мати чинну ліцензію, комп’ютери, щоб підключитися до електронної системи охорони здоров’я, необхідне обладнання та персонал.

Для укладення договору на надання пріоритетних послуг заклад повинен відповідати вимогам, визначеним НСЗУ.

"Пацієнт користується. НСЗУ платить. Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це.

Якщо ж таке відбувається, пацієнт може звернутися на контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16 77. Ми вивчимо випадок і за необхідності будемо вживати відповідних заходів. Ми маємо право призупинити оплати і навіть розірвати договір. І я б не рекомендував закладам так ризикувати", - розповів голова НСЗУ Олег Петренко.

Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Але є виключення.

Без направлення спеціалізовану меддопомогу відповідно до медпоказань можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога.

Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

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