Гончарук про скандал у МОЗ: "Жодна професійна людина не має бути звільнена без належних підстав"

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24 вересня 2019

"Жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав".

Так прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував "Українській правді. Життя" звернення частини працівників МОЗ до нього з приводу ситуації, яка склалася у міністерстві.

 

"Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства.

Ми уважно вивчаємо ситуацію. 

Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав.

Так само не маю жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької. Наскільки я знаю, пані Скалецька зараз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. 

Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, у відкритому зверненні працівники МОЗ кажуть, що дії нового керівництва ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні, а також твердять, що "тиск на керівництво директоратів — приклад політичних репресій".

В розпорядженні УП є аудіозапис, як заступник міністра Михайло Загрійчук хоче звільнення керівника директорату медичних послуг Оксани Сухорукової через "розбіжності у поглядах".

"Знову починається ручне управління": як нове керівництво МОЗ хоче звільнити керівників директоратів. Аудіозапис
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