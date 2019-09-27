"Через півгодини після нашого запрошення міністр сіла в машину і поїхала": Ірина Литовченко про конфлікт у МОЗ

Конфлікт у МОЗ між новим політичним керівництвом триває уже четверту добу.

Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона йому відмовила. Після цього заступник міністра вирішив зібрати працівників директорату.

Фото Ірини Литовченко з зустрічі

На нараду прийшли приблизно 50 осіб, серед яких держексперти та керівники експертних груп з Директорату медичних послуг, Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Директорату громадського здоров’я.

Більшість присутніх на нараді прийшли працювати в МОЗ в останні 3 роки в рамках реформи державної служби. Аудіозапис зустрічі отримала УП зі своїх джерел.

На ньому Михайло Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Оксану Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися.

Наступного дня після цієї розмови працівники МОЗ виступили з відкритим листом до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо ситуації:

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні".

Радник міністра Дмитро Раімов, який єдиний коментує ситуацію, переконує УП, що це "особисті чвари" і страх працівників через аудит (який є щорічним оцінюванням держслужбовців - УП). Але оскільки Дмитро не є посадовою особою, його слова не можуть сприйматися як офіційна позиція міністерства. УП готова надати слово міністру, але вона наразі мовчить.

Поточну ситуацію в МОЗ пояснює очільниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції міністерства Ірина Литовченко. Про її "непідходящість" новому керівництву теж ішлося в аудіозаписі.

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– Яка ситуація станом на зараз?

– Вчора (26.09 – УП) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – УП) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував.

Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустрічі, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють".

Хоча Зоряна у своєму Facebook публічно обіцяла, що зустріч буде невідкладно одразу після її повернення в Україну.

Ми чекали вчора до 3 години дня, до нас ніхто не дзвонив, не збирав. Тоді ми самі написали і запропонували міністру зустріч.

У мене під вікнами стоїть її службова машина. Через півгодини після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала (Відео тут).

Коли ми пішли до залу на 5 годину, побачили, що вони ще додумалися десь ключ заховати від цієї зали, щоб ми не могли зайти всередину.

Працівники прийшли на зустріч з міністром у Білу залу міністерства, а зала зачинена і міністр не прийшла

– З заступниками міністра у вас якось відбувалася комунікація?

– Знаю, що певна комунікація є в деяких гендиректорів, які не підписували листа (звернення до прем’єра – УП). Раз викликали Оксану Сухорукову. Зі мною ніхто не спілкується взагалі.

– А як щодо прем‘єр-міністра? Окрім звернення, були якісь контакти з ним?

– Прем’єр-міністр з нами не зв’язувався, і нам дуже сумно через це. У нас було 2 причини, чому ми до нього звернулися:

1) Він безпосередній керівник міністра, і це правильно звертатись до нього, а не до Президента чи Верховної Ради.

2) Він краще за інших знає логіку реформи державної служби, він знає директорати, знає нас. Він нас навчав, коли був адаптаційний тренінг для нових державних службовців.

Окремо до нас приходив в МОЗ і розказував про нормопроектування та цикли політики. Коли він був керівником BRDO, BRDO визнало МОЗ лідером по євроінтеграції.

Він знає ефективність нашої роботи, як якісно ми вміємо працювати. Тому ми розраховували, що він втрутиться в цю ситуацію.

– За місяць, відколи прийшла нова команда, чи була комунікація з міністром і чи ви маєте до неї доступ?

– В Оксани Сухорукової не було жодної зустрічі з міністром. Вона її бачила, ще коли Уляна Супрун нас знайомила (коли передавали справи новому керівництву - УП).

Передача справ від Уляни Супрун до Зоряни Скалецької

Потім бачились на представленні колективу в перший робочий день.

Тоді міністр питала, в кого зараз найбільш гарячі питання, до кого найперше прийти.

Оксана підняла руку, бо вона є керівником найбільшого директорату, в них дійсно найважливіші питання, від яких залежить питання продовження реформи. Оксана підняла руку і попросила зустрічі. Зоряна пообіцяла, що прийде. Пройшло 4 тижні. З Оксаною вона так і не зустрілася.

Я була на кількох зустрічах з Зоряною, але сказала б, що це через те, що я дуже сильно їх вимагала. Завалювала листами, смс-ками, доповідними і всім, чим можна. Бо там були не просто внутрішньоукраїнські питання, а міжнародні дипломатичні зустрічі, візити делегацій.

– Тобто комунікації директоратів з політичним керівництвом МОЗ не відбувається?

– Ніяк. І це дуже сумно, бо ми втрачаємо час.

Бачимо, як інші міністерства швидко видають постанови, які роками лежали. Видають законопроекти, все голосують, приймають, а в нас не відбувається нічого.

При тому, що в перший день, коли Зоряна тільки прийшла, і коли я мала тоді зустріч ще з Радуцьким (головою комітету з питань здоров’я нації - УП), ми їм передали 10 готових написаних законопроектів. Вони не мають стосунку до медреформи в тому контексті, що всі розуміють.

Це були, наприклад, законопроект про посилення тиску на тютюнових виробників, зростання акцизів, збільшення написів на упаковках. Були законопроекти по автономізації лікарень. Робочі законопроекти. Плюс був перелік з 40 постанов, які теж уже готові. Які пройшли всі цикли погодження з Мінфіном, іншими органами влади і були готові.

Тільки став підпис і вони готові до голосування. Там і стратегія біологічної безпеки, стратегія імунопрофілактики (дуже важлива, враховуючи ситуацію з кором), автономізація закладів, інші питання. Вони місяць лежать і з ними ніхто нічого не робить.

Держслужбовців не влаштовує нинішня комунікація з керівництвом МОЗ

Накази кладуть міністру на підпис, але практично нічого не підписувалося.

Лише після цього, як ми вийшли з відкритим листом, нарешті на наступний день підписали закупівлю машин "швидкої", закупівлю диспетчерських для "швидкої" і почали підписувати закупівлі лікарських засобів.

– На аудіозаписі чути, як Загрійчук каже, що хоче, щоб залишилися експерти, але керівників - тебе і Оксану - "на вихід". На що ви впливаєте як керівники директоратів?

– В принципі формуванням політики - законопроектів, постанов, наказів, будь-яких юридичних наказів у міністерстві, які стосуються сфери охорони здоров’я - можемо займатися тільки ми.

Юридичний відділ займається роботою з судами, нормопроектувальною експертизою, але не пише законодавчі документи. Так само будь-який інший підрозділ. За це відповідають тільки директорати.

Тобто будь-що, що хотів би зробити міністр чи його заступник - локальні протоколи, міжнародні закупівлі відмінити - вони мають дати доручення одному з директоратів, і директорат напрацьовує правильно текст.

Потім ми вже узгоджуємо з фінансистами, чи є гроші в бюджеті, з юристами, але пишемо ми.

Я, Оксана, Андрій, Саша, інші директори - ми є тими людьми, які пишуть політику в сфері охорони здоров’я.

– Коли міністр дає доручення, ви зобов’язані його виконувати без будь-яких заперечень? Чи можете не погоджуватися ставити свій підпис, який вважаєте шкідливим чи ризикованим, наприклад?

– Я зобов’язана виконати доручення. Якщо я в чомусь не погоджуюся, вважаю доручення ризикованим чи небезпечним, можу це викласти окремо в доповідній записці. Але я не маю права не виконати доручення.

Жодного разу такого не було, щоб ми щось не виконали. Ми за місяць (роботи з новим керівництвом - УП) не отримали жодного доручення.

Було тільки одне доручення по бюджету, і зараз, коли почалися ці політичні репресії, нас почали завалювати шаленою кількістю однотипних доручень: заповніть цю табличку, а ще цю, а тепер за годину подайте звіт про роботу свого директорату за весь 2019 рік…

– Поясни про роль директоратів детальніше.

– Директорати почали створювати у 2017 році після ухвалення закону "Про державну службу". Це люди, які отримали більше повноважень по формуванню політики.

Ідея була в тому, що з наступним політичним циклом у міністерствах взагалі не буде заступників міністрів, буде перший зам міністра, державний секретар і керівники директоратів. Вони будуть професійно виконувати доручення міністра.

Якби захотіли, наприклад, будувати страхову медицину, ми б мали отримати доручення і пропрацювати варіанти для затвердження медичного страхування.

Якби захотіли збільшити бюджет на лікування онкології, ми б прораховували плюси/мінуси і дивились, де гроші на це брати.

Ми звичайні професійні держслужбовці, які повинні бути аполітичними, незалежними. Такі директорати були створені в 10 міністерствах. Сьогодні ми знаємо, що не тільки в МОЗі, але й в інших міністерствах генеральні директори пишуть заяви на звільнення. бо на них теж тиснуть і просять "іти по хорошому".

В міністерстві аграрної політики, яке об’єднують з МЕРТ, взагалі закривають директорати, бо в структурі МЕРТ немає директоратів. Є проблеми в Міністерство розвитку громад і територій. Є проблеми в інших міністерствах, де люди просто йдуть.

А скільки коштів було витрачено на конкурси держслужбовців, скільки зусиль в тому числі партнерів з Євросоюзу, щоб побудувати сильні інституції! Все валиться…

Нас запросили у вівторок у Верховну Раду на комітет, який опікується в тому числі державною службою.

Запросили мене, Оксану Сухорукову, Зоряну Скалецьку, щоб розповісти про ситуацію в міністерстві. Ми за це вдячні.

Бо це означає, що тут вони бачать не просто конфлікт між заступником міністра і директорами директоратів, як це намагаються виставити в тому числі той самий Раімов та інші люди. Вони бачать загрозу реформі державної служби і всім тим зусиллям, які всі три роки були в неї вкладені.