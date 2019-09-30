Міністерка Скалецька: працівники МОЗ не просили про зустріч

Зоряна Скалецька стверджує, що держслужбовці, які виступили проти дій нового керівництва МОЗ і, за їхніми словами, намагалися зустрітися з міністеркою, не домовлялись з нею про зустріч.

Про це міністерка МОЗ заявила у коментарі УП під час зустрічі з міжнародними донорами в НСЗУ щодо результатів реформи.

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

Нагадаємо, що конфлікт у МОЗ між новим політичним керівництвом триває уже восьму добу.

Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона йому відмовила.

Після цього заступник міністра вирішив зібрати працівників директорату.

На ньому Михайло Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Оксану Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися.

На своїй сторінці у Фейсбук 24 вересня міністерка пообіцяла невідкладно зустрітися через вищезгаданий конфлікт з працівниками МОЗ одразу після повернення в Україну.

Гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко уточнила УП. Життя, що зустріч мала відбутися 26 вересня вранці.

Про це, за її словами, повідомив радник міністра з питань комунікацій Дмитро Раїмов.

Проте у той день зустрічі так і не відбулося. А ключі від зали, де мала проходити зустріч, за її словами, зникли.

Ірина Литовченко надала відео, як машина міністерки виїжджає з МОЗ.

У понеділок, 30 вересня, у коментарі УП. Життя Скалецька сказала, що "люди не домовлялись про зустріч".

"Щось було написано в фейсбуці. Якщо в мене є графік і це зі мною не погоджувалось, то значить, це не серйозний, не дорослий підхід, – зазначила вона.

Тепер міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька обіцяє, що зустріч з держслужбовцями МОЗу таки буде:

"Якщо ми говоримо про зустріч, то значить вона буде цього тижня, ми поговоримо про це все, але є робочий режим і набагато більше гостріших питань, закриття звітності про проекту світового банку й інші питання".

Міністерка уточнила, що "на сьогодні очевидно для мене, що всі працюють у своєму штатному режимі, питання і емоції були викладені в фейсбуці, вони так само будуть розглянуті, але інтереси громадян і інтереси населення, які сьогодні існують, ми ними займаємось в першу чергу".

Зоряна Скалецька пообіцяла, що зустріч узгодять з її робочим графіком.

"Я узгоджую графік. Де я можу його поставити так, щоб це не заважало важливішим… Повірте мені за останні декілька тижнів я періодично ставлю графік, а потім щось змінюється. Якщо зараз я його поставлю, а потім виникне якесь емердженсі, то потім знову скажуть, що я не хочу з кимось зустрічатись. Я не хочу цих маніпуляцій. Тільки я зрозумію, що буде якийсь час, на який нічого іншого не появиться, засідання в комітеті або якийсь інший комітет", – додала міністерка.

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