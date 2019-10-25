Примусові канікули: у київській школі оголосили карантин через випадок дифтерії

У ліцеї №303 у Києві закрили на карантин клас, де навчається 9-річний школяр, в якого виявили дифтерію.

Про це повідомляє департамент освіти і науки Києва.

Школа розташована у районі Позняки.

Зазначають, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланували на 25 жовтня. Фото: Madhourses/Depositphotos

"Забезпечено заходи прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та оглядом дітей медичною сестрою, а також спеціальну обробку приміщень ліцею", – йдеться у повідомленні.

Також усім батькам запропонували оглянути дітей у лора у медичному кабінеті ліцею.

Нагадаємо, що випадок захворювання на дифтерію у 9-річного школяра у Києві підтвердили 24 жовтня.

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано. Діагноз дифтерія встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки немає показів", – йдеться у дописі Центру громадського здоров'я у Фейсбук.

Зазначають, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланували на 25 жовтня.

В Ужгороді 24 жовтня зафіксували вже 15 випадків дифтерії.

Спершу захворювання виявили 17 жовтня у студента-іноземця медичного факультету №2 Ужгородського національного університету.

Після того до лікарні потрапили двоє, які контактували з хворим, а 23 жовтня – ще 12.

Усі 15 студентів почуваються добре, однак перебуватимуть у лікарні до того часу, поки відсутність інфекції у них не буде підтверджена лабораторно.

Про це повідомив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка на брифінгу, який транслювали у Facebook.

"Зараз вони в інфекційній лікарні, почувають себе нормально. Вони вже на стадії одужання. Але залишатимуться у лікарні до тих пір, поки лабораторні обстеження не покажуть відсутність бактерій дифтерії?" – каже Смоланка.

Директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк стверджує, що місто забезпечене на 100% вакцинами проти дифтерії, але бракує протидифтерійної сироватки.

Усі 8 доз, які були в обласній клінічній інфекційні лікарні, за його словами, використані.

"Вісім доз сироватки використовували для чотирьох хворих, тому звернулися до міністерства охорони здоров'я за додатковими. Обіцяли поділитися сироваткою і з інших областей", – повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради.

За інформацією міськради, на засіданні МОЗ ухвалив рішення передати Ужгороду 20 флаконів сироватки з інших областей, також міністерство дало дозвіл на вакцинацію іноземних студентів препаратами, які є в місті.

Навчальний процес медичного факультету №2 в Ужгородському національному університеті призупинили до завершення медичних оглядів і лабораторних обстежень.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем.

"Дифтерія – страшніша за кір. Бо смертність набагато вища: з тисячі хворих, за статистикою, помирає від 50 до 100 людей", – пояснювала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Серед основних симптомів:

біль у горлі,

підвищена температура, лихоманка,

набряк слизової оболонки ротоглотки,

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,

набряк шиї,

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Детальніше про дифтерію та як від неї захиститися, читайте тут:

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