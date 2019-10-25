Примусові канікули: у київській школі оголосили карантин через випадок дифтерії

У ліцеї №303 у Києві закрили на карантин клас, де навчається 9-річний школяр, в якого виявили дифтерію.
Про це повідомляє департамент освіти і науки Києва.
Школа розташована у районі Позняки.
|Зазначають, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланували на 25 жовтня. Фото: Madhourses/Depositphotos
"Забезпечено заходи прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та оглядом дітей медичною сестрою, а також спеціальну обробку приміщень ліцею", – йдеться у повідомленні.
Також усім батькам запропонували оглянути дітей у лора у медичному кабінеті ліцею.
Нагадаємо, що випадок захворювання на дифтерію у 9-річного школяра у Києві підтвердили 24 жовтня.
"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано. Діагноз дифтерія встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки немає показів", – йдеться у дописі Центру громадського здоров'я у Фейсбук.
Зазначають, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланували на 25 жовтня.
В Ужгороді 24 жовтня зафіксували вже 15 випадків дифтерії.
Спершу захворювання виявили 17 жовтня у студента-іноземця медичного факультету №2 Ужгородського національного університету.
Після того до лікарні потрапили двоє, які контактували з хворим, а 23 жовтня – ще 12.
Усі 15 студентів почуваються добре, однак перебуватимуть у лікарні до того часу, поки відсутність інфекції у них не буде підтверджена лабораторно.
Про це повідомив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка на брифінгу, який транслювали у Facebook.
"Зараз вони в інфекційній лікарні, почувають себе нормально. Вони вже на стадії одужання. Але залишатимуться у лікарні до тих пір, поки лабораторні обстеження не покажуть відсутність бактерій дифтерії?" – каже Смоланка.
Директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк стверджує, що місто забезпечене на 100% вакцинами проти дифтерії, але бракує протидифтерійної сироватки.
Усі 8 доз, які були в обласній клінічній інфекційні лікарні, за його словами, використані.
"Вісім доз сироватки використовували для чотирьох хворих, тому звернулися до міністерства охорони здоров'я за додатковими. Обіцяли поділитися сироваткою і з інших областей", – повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради.
За інформацією міськради, на засіданні МОЗ ухвалив рішення передати Ужгороду 20 флаконів сироватки з інших областей, також міністерство дало дозвіл на вакцинацію іноземних студентів препаратами, які є в місті.
Навчальний процес медичного факультету №2 в Ужгородському національному університеті призупинили до завершення медичних оглядів і лабораторних обстежень.
Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем.
"Дифтерія – страшніша за кір. Бо смертність набагато вища: з тисячі хворих, за статистикою, помирає від 50 до 100 людей", – пояснювала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Серед основних симптомів:
- біль у горлі,
- підвищена температура, лихоманка,
- набряк слизової оболонки ротоглотки,
- наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,
- набряк шиї,
- збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.
Детальніше про дифтерію та як від неї захиститися, читайте тут:
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