Коронавірус: у МОЗ досі не визначили, куди відправлять евакуйованих з Ухані

ОНОВЛЕНО 19.02.2020

Міністерство охорони здоров’я досі підбирає приміщення, куди можна помістити евакуйованих з міста Ухань китайської провінції Хубей.

Про це повідомила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька під час брифінгу.

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Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

"Ми аналізуємо сьогодні ще, підбираємо, щоб мати запасні варіанти.

Кожен з них ще перебуває в процесі підготовки і в процесі завершення всіх епідемічних безпек. Є багато вимог, які необхідно зробити, які робляться під наглядом епідеміологів в кожному регіоні є фахівці, які мають можливість і знають, як готувати приміщення, щоб воно було епідемічнобезпечним".

Хоча на брифінгу 17 лютого Скалецька зазначала, що на той час вже готові два заклади, які підлаштовують під обсервацію.

Міністерка додала, що готовність закладів до прийняття евакуйованих буде визначена на момент прильоту.

В інтерв’ю УП. Життя Скалецька розповідала про готовність регіонів до обсервації евакуйованих:

"Я не назву області. Але вони готові. Анестезіолог у місті є, просто ми говоримо про те, що він має бути в штаті.

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Але ми розуміємо, що якщо треба буде, то він приїде.

Є така ситуація, що, можливо, є один, а потрібно два. Ми тоді кажемо так: шукайте другого, але всі знають, що з другої іншої лікарні анестезіолог тоді буде в екстреній ситуації залучений.

Зараз ситуація щодо готовності така: інфекційні лікарні є, в інфекційних лікарнях захист для медичних працівників є".

Всього евакуюють 48 українців і 29 іноземців.

У кого будуть симптоми респіраторних захворювань, лікуватимуть на місці у Китаї.

Серед евакуйованих будуть громадяни Казахстану, Сальвадору, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Аргентини, Еквадору.

Загалом ізолюють приблизно 100 людей разом з екіпажем та іноземцями, повідомили на брифінгу.

"Особи мають евакуйовуватися всі в одне місце, вони мають пройти одинакові правила по ізоляції і лише після цього етапу їх відправлять додому", - пояснила міністерка.

Карантин триватиме 14 днів, але якщо правила ВООЗ зміняться, тривалість підкорегують, сказала очільниця МОЗ.

Тварин евакуйовувати не будуть, оскільки за словами Скалецької, Україна зараз не може забезпечити умов для цього.

Під час польоту екіпаж буде максимально відділений від пасажирів, але вони будуть забезпечені всім необхідним упродовж рейсу, зазначили на брифінгу.

Літак вилетить 19 лютого приблизно о 2 годині 50 хв і повернеться 20 лютого приблизно о 8 ранку.

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