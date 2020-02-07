Українців з міста Ухань після евакуації спробують ізолювати – Скалецька

Українців, яких будуть евакуйовувати з міста Ухань, спробують вмовити залишитись на карантині.

Про це на інтерв'ю "Українській правді. Життя" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Зоряна Скалецька

"Це зараз найважливіше для нас питання, тому що небезпека для оточуючих існує.

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Ми хочемо організувати процедуру так, щоб при евакуації, люди вже були готові на карантин. Можливо, вони підпишуть добровільну згоду.

Але ми не можемо примушувати людей.

Навіть в США в примусовому режимі людей ізолювали лише на 72 години. Для примусової ізоляції на 14 днів в країні має бути оголошено карантин", – каже вона.

За словами Скалецької, точна кількість людей, яких планують евакуювати, не відома.

"Спочатку у нас були дані по 57 людям. Потім – по 45. Цифри змінюються.

До того ж, ми ще готуємось, шукаємо місце для ізоляції людей, продумуємо логістику.

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За досвідом США, людей евакуювали в закриту військову частину", – каже вона.

На питання, чи є для ізоляції людей приміщення, яке відповідає вимогам ВООЗ, міністерка відповіла, що пошуки ведуться.

Для евакуації МОЗ співпрацює разом з Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури.

Повне інтерв'ю Зоряни Скалецької незабаром читайте на "Українській правді. Життя".

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