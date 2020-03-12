9 лабораторій у регіонах отримають тест-системи на коронавірус – МОЗ

До українських регіонів транспортують тест-системи для перевірки на коронавірус.

Про це заявив заступника Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Уже здійснюємо поставку тест-систем до регіональних вірусологічних лабораторій.

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Тепер тестування можна буде проводити не лише у центральній референс-лабораторії у Києві, а й додатково в дев’яти вірусологічних лабораторіях по Україні.

Зокрема, в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові, Запоріжжі та Київській обласній лабораторії", – зазначив представник МОЗ.

Замміністра також розповів про збільшення кількості пунктів для перевірки на наявність коронавірусної інфекції.

"Паралельно працюємо з іншими організаціями, для збільшення кількості точок тестування на коронавірус.

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Щоб не було жодних проблем та обмежень у всіх, хто потребуватиме тестування", – зазначив він.

Крім того, буде розширюватися алгоритм тестування, в зв'язку з оновленнями, які надає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Для швидкого реагування на прояви коронавірусу в Україні при МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб.

"До нього будуть залучені представники різних національних органів виконавчої влади, насамперед, Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція та прикордонники.

Також запускаються додаткові цілодобові "гарячі лінії", – додав Ляшко.

При цьому заступник міністра порекомендував утримуватися від подорожі за межі та всередині країни.

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