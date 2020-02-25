Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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25 лютого 2020

Коронавірус, який спричиняє хворобу COVID-19, не боїться сильного морозу, але чутливий до термообробки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Фото: lightsource/Depositphotos

Найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани.

Але вчені вважають, що вірус зміг перейти від проміжної тварини-господаря до людини. 

Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано.  

Коронавіруси можуть вижити в замороженому стані. 

Це показали дослідження інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20°C.

Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин. 

Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси стабільні при низьких і заморожуючих температурах, гігієна харчових продуктів може запобігти їхній передачі через продукти харчування. 

Коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). 

Тому потрібно уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. 

З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин варто поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.

Дослідження на родичах вірусу SARS-CoV і MERS-CoV показують, що вони можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів, залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло. 

За попередніми даними, мікроорганізми можуть зберігатися на поверхні і залишатися заразними при кімнатній температурі до дев'яти днів, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику і склі.

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