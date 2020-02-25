Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ

Коронавірус, який спричиняє хворобу COVID-19, не боїться сильного морозу, але чутливий до термообробки.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
|Коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Фото: lightsource/Depositphotos
Найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани.Реклама:
Але вчені вважають, що вірус зміг перейти від проміжної тварини-господаря до людини.
Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано.
Коронавіруси можуть вижити в замороженому стані.
Це показали дослідження інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20°C.
Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин.
Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси стабільні при низьких і заморожуючих температурах, гігієна харчових продуктів може запобігти їхній передачі через продукти харчування.
Коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C).
Тому потрібно уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження.
З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин варто поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.
Дослідження на родичах вірусу SARS-CoV і MERS-CoV показують, що вони можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів, залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.
За попередніми даними, мікроорганізми можуть зберігатися на поверхні і залишатися заразними при кімнатній температурі до дев'яти днів, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику і склі.
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