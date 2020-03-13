ПОДКАСТ: лікар-інфекціоніст про карантин та розповсюдження COVID-19 в Україні

Важливе уточнення: на момент запису бесіди, в Україні був 1 підтверджений випадок. Наразі таких випадків вже три.

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Ситуація із захворюванням COVID-19 весь час змінюється.

З 12 березня в Україні оголосили 3-тижневий карантин. Він триватиме до 3 квітня.

Це означає, що діти будуть знаходитись на дистанційному навчанні, кінотеатри скасовують сеанси, заборонені всі заходи на понад 200 людей.

Когось ці методи обурюють, хтось вважає, що Україна перестраховується і це правильно.

Щоб розібратись в ситуації, в рамках подкасту "Температура – нормальна" ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Навіщо вводити обмежувальні заходи?



Чому саме в Італії розповсюдження вірусу таке активне?



Що не так нині в Україні з діагностикою населення на COVID-19.



Чи потрібна нам СЕС.



Ще раз про методи профілактики коронавірусу.

Ситуація із захворюванням COVID-19 весь час змінюється



Тестування на вірус

Дійсно є сумніви, що на всю країну в нас 40-50 підозрілих випадків.



Щодня із-за кордону приїжджає дуже багато людей і навряд вони всі здорові.

У мене є інформація від колег-лікарів, що наразі багато підозрілих пневмоній вірусного походження. Проте на коронавірус такі випадки не діагностують.

Дійсно є сумніви, що на всю країну в нас 40-50 підозрілих випадків

Наразі практикують діагностику виключення. Тобто в першу чергу виявляють вірус грипу та інші, вже відомі вірусні респіраторні захворювання.

Але є коінфекції. Хворий може мати і COVID-19, і грип (від якого в нас щороку в епідемсезон офіційно помирає понад 60 осіб, але статистика може бути й вищою, оскільки у нас не вказують смерть від ускладнень, – ред.).

Тому, якщо мав місце тісний контакт, важливо в будь-якому випадку проводити пацієнту тестування.

До того ж не забуваємо, що є дуже багато безсимптомних форм захворювання. Людина без скарг розносить інфекцію. І такі випадки теж варто виявляти.

Окремий феномен – це суперрозповсюджувачі вірусу. Це люди, які виділяють дуже велику кількість збудника. Такі випадки описувались і для SARS (атипова пневмонія), і для COVID-19.

Саме тому вважаю, що важливо виявляти якомога більше людей.

Чому нам були потрібні обмежувальні заходи

Заходи, які ввели в країні, не зовсім вірно називати карантином. Вони скоріше обмежувальні, і я повністю згоден з тим, що уряд їх впровадив.

Навіщо ці заходи? Той, хто має захворіти – захворіє.

Але зараз питання у швидкості розповсюдження та навантажені на систему охорони здоров'я.

Є різниця, захворіє 1000 людей за два тижні, чи за два місяці. Якщо це буде за два тижні – ми захлинемось.

Є припущення, що масштаби розповсюдження вірусу в Італії частково можна пояснити тим, що обмежувальні заходи ввели запізно. Хоча причина ніколи не буває одна.

Італійці дуже комунікабельні, вони схожі в цьому на нас. Вони люблять близькій контакт при зустрічі. І ще в них присутня безшабашність: "Та, вірус".

Той, хто має захворіти – захворіє. Але зараз питання у швидкості розповсюдження та навантажені на систему охорони здоров'я.

Також Італія має проблеми в медицині. Там відсутня централізація, є проблеми з сімейною медициною.

Що ж таке карантин?

Прикладом карантину може бути Одеса під час спалаху холери у 70-х роках минулого століття. Ніхто не в'їжджає, ніхто не виїжджає.

Що я можу порадити в тій ситуації, в якій зараз є Україна.

Якщо немає можливості дистанційної роботи для співробітників, нехай керівництво спробує максимально їх розділити. Наприклад, можна спробувати домовитись працювати в різні зміни.

Довідка: За українським законом карантин – це заходи, що мають на меті запобігти поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Чи потрібна Україні санепідемслужба

Свого часу СЕС була дуже прогресивною системою. Це було понад 50 років тому.

Але потім ця система почала стагнувати та регресувати.

Просто взяти й відновити СЕС, в тому вигляді, в якому вона існувала 20-30 років тому буде неефективно. Така служба просто не відповідає сучасним викликам.

Система СЕС не має бути виключно системою комунікації, вона має обмежувати.

І зараз у нас проблема з цим. Питання ефективної служби епідемнагляду висить у повітрі.

Візьмемо для прикладу Центр контролю захворювань США. Вони мають в тому числі повноваження вводити повноцінний карантин.

Отож перед нами стоїть завдання створити сучасну систему, яка зможе реагувати на сучасні епідемічні виклики. І зробити це за два тижні.

COVID-19 як новий досвід для світу

Я б радив сприймати всю цю ситуацію як навчання.

Уявіть собі військові навчання. Звичайно, бувають проблеми, хтось навіть гине, але це не бойові дії.

Будемо казати, що цей вірус дав привід зробити такі навчання, переоцінити світову систему охорони здоров’я.

І коли в нас буде серйозніша ситуація, а вона буде, ми будемо більш підготовлені та знатимемо, що робити.

Україні явно не вистачає професійних менеджерів у сфері охорони здоров'я.

ВООЗ трохи запізнився з пандемією, діяти треба було трохи швидше. Я не люблю це слово, воно часто викликає паніку, але багато країн отримали б стимул діяти ефективніше.

Зараз вже всі розуміють серйозність ситуації, але було б краще, щоб її усвідомили раніше.

Ми б могли уникнути багатьох проблем.

Головна проблема – це перенавантаження медичної системи.

А Україні явно не вистачає професійних менеджерів у сфері охорони здоров'я. Кабмін та РНБО можуть щось підписати, але те, що вони підписують мають написати професіонали.

На сьогодні я не бачу супер загроз. Без паніки. В Україні є досвідчені вірусологи, інфекціоністи та епідеміологи. Вони знають, що робити.

Нещодавно мене цілком серйозно запитували, чи допомагає від коронавірусу кокаїн.

Не допомагає. Мийте руки.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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