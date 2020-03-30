В Україну завезли нову партію тестів з Південної Кореї – Київська митниця

Україна отримала 1000 пакетів по 100 високоточних лабораторних тестів на коронавірус для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з Південної Кореї.

Про це повідомили пресслужбі Київської митниці Держмитслужби та в Центрі громадського здоров'я.

Тести під назвою DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit.

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У Центрі громадського здоров'я "Українські правді.Життя" розповіли, що цієї партії тестів вистачить приблизно на 33-35 тисяч людей.

Незабаром тести будуть розподілені по регіонах.

Як саме, поки невідомо.

Нагадаємо, 23 березня в Україну надійшла 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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Цього вистачить на 50 000 досліджень.

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