В Україну завезли нову партію тестів з Південної Кореї – Київська митниця

Україна отримала 1000 пакетів високоточних лабораторних тестів на коронавірус для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з Південної Кореї.
Про це повідомили пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.
Тести під назвою DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit.
|Тести ПЛР є найбільш ефективним методом діагностики COVID-19
У Центрі громадського здоров'я "Українські правді.Життя" розповіли, що цієї партії тестів вистачить приблизно на 33-35 тисяч людей.
Незабаром тести будуть розподілені по регіонах.
Як саме, поки невідомо.
Нагадаємо, 23 березня в Україну надійшла 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Цього вистачить на 50 000 досліджень.
Вас також може зацікавити:
Всіх протестувати неможливо, але країна має зробити свій максимум: представники ВООЗ та ООН в Україні про коронавірус
Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше? Думки експертів
Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19? Пояснює МОЗ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.