МОЗ ще не вирішило, як забезпечити хворих необхідними імпортними ліками

Міністерство охорони здоров’я зараз "працює з імпортерами" над тим, щоб доставити хворим на епілепсію та на рідкісні захворювання ліки з-за кордону.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.

"Багато препаратів, які використовуються для тієї чи іншої хвороби, були незареєстровані в Україні, і часто батьки, якщо ми кажемо про епілепісію, привозили ці ліки з-за кордону.

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На сьогодні в нас в Україні 20 тисяч дітей, хворих на епілепсію.

Зараз ми займаємося питаннями завозу, зокрема, щодо цієї категорії пацієнтів, розмовляємо з нашими імпортерами, яка їм треба допомога від міністерства для того, щоб забезпечити цих хворих ліками.

Ще є дженерики, які виробляються нашими виробниками, які можуть бути альтернативою цим лікарським засобам", – розповів міністр.

Така ж ситуація з ліками для людей з рідкісними захворюваннями, каже Степанов:

"МОЗ працює з імпортерами, які постачають по кожних конкретних випадках, яким чином нам привезти ці лікарські засоби".

Також Степанов повідомив, скільки медиків уже захворіли на COVID-19

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