У МОЗ розповіли, скільки медиків уже захворіли на COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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16 квітня 2020

Найбільша кількість зареєстрованих випадків COVID-19 серед медиків – в Чернівецькій області – 126 медичних працівників. 

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.

 Фото: EVG photos/Pexels

Всього медиків, які захворіли на коронавірус в Україні – 788.

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"Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медичного працівника, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні і в яких умовах. 

Щодо забезпеченості засобами індивідуального захисту, кожного дня ми збільшуємо цб забезпеченість", – розповів Степанов.

Також міністр нагадав, що на дашборді Кабміну доступна інформація щодо рівня забезпечності кожної лікарні в Україні.

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