У МОЗ розповіли, скільки медиків уже захворіли на COVID-19

Найбільша кількість зареєстрованих випадків COVID-19 серед медиків – в Чернівецькій області – 126 медичних працівників.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.

Фото: EVG photos/Pexels

Всього медиків, які захворіли на коронавірус в Україні – 788.

Реклама:

"Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медичного працівника, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні і в яких умовах.

Щодо забезпеченості засобами індивідуального захисту, кожного дня ми збільшуємо цб забезпеченість", – розповів Степанов.

Також міністр нагадав, що на дашборді Кабміну доступна інформація щодо рівня забезпечності кожної лікарні в Україні.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.