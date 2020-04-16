У МОЗ розповіли, скільки медиків уже захворіли на COVID-19

Найбільша кількість зареєстрованих випадків COVID-19 серед медиків – в Чернівецькій області – 126 медичних працівників.
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.
|Фото: EVG photos/Pexels
Всього медиків, які захворіли на коронавірус в Україні – 788.
"Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медичного працівника, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні і в яких умовах.
Щодо забезпеченості засобами індивідуального захисту, кожного дня ми збільшуємо цб забезпеченість", – розповів Степанов.
Також міністр нагадав, що на дашборді Кабміну доступна інформація щодо рівня забезпечності кожної лікарні в Україні.
Вас також може зацікавити:
На передовій: сувора реальність лікарів під час пандемії коронавірусу. КОМІКС
Лікарі зможуть консультуватися з досвідченішими колегами щодо COVID-19 онлайнРеклама:
Українській фармі хочуть дозволити виробляти ліки, які нібито лікують COVID-19
COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо українській протокол
Віктор Ляшко: Якщо на релігійні свята не будемо тримати карантин, то 24 квітня дивитимемося на нову динаміку
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.