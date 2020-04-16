Очільник МОЗ розповів, як розподілять недоказові препарати проти COVID-19 по регіонах

Засоби з недоведеною ефективністю проти коронавірусу, які є в українському протоколі лікування, розподілятимуть по регіонах за двома основними критеріями.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"Цей розподіл робиться в залежності від кількості захворювань на COVID-19.

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По-друге, в залежності від кількості населення, яке мешкає в тому чи іншому регіоні", – повідомив міністр.

Також, за словами Степанова, в МОЗ створили залишок ліків, який використовуватимуть, якщо регіони додатково потребуватимуть певних препаратів.

Нагадаємо, що один з недоказових препаратів проти COVID-19 будуть виробляти в Україні.

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