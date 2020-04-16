Очільник МОЗ розповів, як розподілять недоказові препарати проти COVID-19 по регіонах

Засоби з недоведеною ефективністю проти коронавірусу, які є в українському протоколі лікування, розподілятимуть по регіонах за двома основними критеріями.
Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"Цей розподіл робиться в залежності від кількості захворювань на COVID-19.
По-друге, в залежності від кількості населення, яке мешкає в тому чи іншому регіоні", – повідомив міністр.
Також, за словами Степанова, в МОЗ створили залишок ліків, який використовуватимуть, якщо регіони додатково потребуватимуть певних препаратів.
Нагадаємо, що один з недоказових препаратів проти COVID-19 будуть виробляти в Україні.
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