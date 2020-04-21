Скільки тестів на COVID-19 зробили приватні лабораторії. Розповіли у МОЗ

Заборони на проведення тестування на коронавірус в приватних клініках від Міністерства охорони здоров'я не існує.

За весь час епідемії в Україні приватні установи зробили 3900 тестів. 198 з них були позитивні.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 21 квітня.

"В нас за весь час епідемії методами ПЛР приватними лабораторіями було проведено 3900 тестів. Зокрема, 198 тестів були позитивними.

Вони всі проводяться на комерційній основі, єдине, що вимагає МОЗ, щоб всі позитивні випадки на ПЛР-тестуванні в обов’язковому порядку було повідомлено наші лабораторні центри, заклади охорони здоров'я, які займаються цим, для того, щоб було проведене епідеміологічне дослідження", – розповів Степанов.

Тобто будь-яке приховування результатів ПЛР-тестування не припустиме.

Також Степанов зазначиив, що карантин хочуть продовжити до 12 травня. Але планують пом'якшення.

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