93% українців інфікувались COVID-19 на території нашої держави – ЦГЗ

В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави.

Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

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В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави.

Фото: freepik

"Новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.

Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Станом на 23 квітня, в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років", – додає центр у своєму повідомлені.

Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції й щоденної гігієни. А саме:

✅безконтактне привітання: вітайтеся без потиску рук;

✅гігієна рук: якомога частіше мийте руки з милом протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;

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✅дотримання респіраторної гігієни й етикету кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає — у згин ліктя;

✅дотримання дистанції: не менше півтора метра від інших людей;

✅самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є люди похилого віку.

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